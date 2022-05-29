和平獎得主：社群平台不實資訊妨害民主 籲速改革

諾貝爾和平獎得主瑞薩。（Getty Images）

「不要放任謊言流傳快於事實。」諾貝爾 和平獎得主瑞薩再次呼籲全球展開資訊生態系改革，否則社群平台成為政治人物操縱消息、散布不實資訊的溫床。

2022年亞洲新聞專業論壇因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，全程於線上舉辦，今天邀請去年諾貝爾和平獎得主瑞薩（Maria Ressa），以「危城警鐘－被圍攻的新聞專業」為主題分享。

58歲的瑞薩是菲律賓獨立媒體Rappler的聯合創始人，畢生致力打擊假新聞及捍衛新聞自由，追蹤菲國總統杜特蒂 （Rodrigo Duterte）濫權濫殺的掃毒行動，以及利用社群網站 散布假消息等爭議作為。

瑞薩強調，在社群平台監控式資本主義與演算法中，攻擊、仇恨、陰謀論傳播速度最快，光是26個假帳號就能影響300萬個帳戶。她指出，當各大科技公司的商業模式想獲得更多利潤的趨向，和有心政治人物想運用平台控制民意、獲得權力的意圖不謀而合，政治人物就能操控社群。

瑞薩以菲律賓總統大選為例，Rappler在1月曾發布調查報導指出，前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）之子，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）陣營使用社群媒體推特來美化形象，後來果真有300多個帳號因「違反平台操控和垃圾訊息相關規範」遭推特移除。

瑞薩指出，社群網路也遭「武器化」，成為大規模攻擊的平台，自己就是50多萬則仇恨言論貼文的受害者，平均每小時收到90多則恐嚇訊息。她分析內容，有6成想損毀Rappler與記者角色信譽，4成則是泯滅人性的人身攻擊，想擊垮她的精神狀態，「但這只會讓我覺得必須把工作做得更好，代表我是正確的」。

「為了追求真相，你願意做什麼樣的犧牲？」瑞薩坦言，自己遭發布10次逮捕令，並背負網路誹謗罪與其他7項犯罪指控，面臨數十年牢獄之災威脅；同時在杜特蒂6年執政期間，包含她的同事在內，已有22名記者被殺害、66名律師遇害，超過200多名人權成員喪命。

被問及如何有勇氣堅持下去，瑞薩表示，「我沒有想到勇氣這件事，在菲律賓憲法中，言論自由與媒體自由是憲法賦予人民的權利，我們沒有選擇，只是持續做該做的本分」。不過她坦言，現在要盡本分越來越難，可能下半生都得在牢獄中度過。

但「如果沒有事實，就沒有真相，沒有信任。如果沒有這些，就沒有民主」，瑞薩呼籲全球展開大規模的資訊生態系改革，用法律監管科技公司，「不要讓監控式資本主義被濫用，放任謊言流傳快於事實」。

瑞薩指出，菲律賓現狀只是骨牌效應的一環，這些狀況在其他民主國家也會發生。尤其在5月剛結束的菲律賓總統大選中，正副總統由小馬可仕與杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）出任也驗證了幾樣事實。

「人類對抗權力的抗爭，就是記憶以及遺忘的抗爭。」瑞薩坦言，菲律賓人們遺忘了36年前透過革命推翻馬可仕家族，現在卻用選票讓前獨裁統治者之子成為總統，除了看見人民對強人政治的懷舊情懷，也反映假訊息改變現實世界的力量，「新的殖民力量就是科技，殖民主義永遠不死，只有不斷演進」。