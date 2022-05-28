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美日韓外長罕見聯合聲明 強烈譴責北韓射飛彈

中央社／記者廖禹揚首爾28日專電

美、日、南韓外長在沒有進行會談的狀況下於美國時間27日罕見發表聯合聲明，強烈譴責北韓近期接連試射彈道飛彈，敦促平壤當局立即停止違反安理會決議的行為，重回談判場上。

韓聯社報導，南韓外交部長朴振、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與日本外務大臣林芳正於美國時間27日發表聯合聲明，譴責北韓近期一系列發射彈道飛彈的行動。

分析認為，美日韓這次在沒有舉行會談的狀況下發表聯合聲明，顯示三方對北韓的深切擔憂與共同合作因應的強烈意志。

美日韓外長上一次發表聯合聲明是今年2月在夏威夷進行會談後，當時是3國外長自2017年2月以來、時隔5年發表聯合聲明。一般會談後多以新聞稿彙整的方式發表結果。

聯合聲明表示，美日韓就北韓近期發射彈道飛彈表示強烈譴責，決定強化合作，力促與朝鮮半島完全非核化相關的聯合國安理會決議能徹底履行。

聲明指出，北韓自去年9月以來發射彈道飛彈的頻率及規模都大幅上升，不僅違反安理會決議，也造成區域及國際社會重大威脅。聯合聲明要求北韓遵守安理會決議事項，立即停止所有違反國際規範、造成緊張局勢升溫及破壞區域穩定的行為。

美日韓外長在聲明中表示，北韓接連發射彈道飛彈，顯示韓美、美日有必要為維護印太地區和平強化合作，包括美國擴大遏制力，穩固與日韓的防衛協定等。

聲明也就前一天安理會未能通過加強制裁北韓草案表示遺憾，指出在15個成員國中多達13國同意的狀況下，卻因常任理事國中國及俄羅斯反對而遭否決，呼籲國際社會強化合作，共同敦促北韓停止非法行動、出面對話。

除飛彈議題，聲明就北韓近期COVID-19疫情再次表達憂心，希望北韓正面回應國際社會給予支援的提議；同時喊話，希望平壤當局儘速解決北韓綁架日本人問題。

在美國總統拜登結束亞洲行後，北韓25日發射包括洲際彈道飛彈（ICBM）及北韓自製KN-23短程飛彈等3枚飛彈。朴振當天分別與布林肯、林芳正通話，發表譴責北韓行動的立場，強化美日韓合作。3國國防部長、外交次長也接連通話，討論因應北韓方案。

美日韓對北韓代表預計6月3日於首爾會談，討論北韓可能進行的第7次核試驗等因應方案。

北韓 彈道飛彈 布林肯

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