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世衛稱猴痘疫情可控 德國訂4萬劑疫苗防範

中央社日內瓦24日綜合外電報導
世界衛生組織（WHO）今天表示，自從非猴痘通常散播國家於5月7日通報首起病例以來，全球已有131起猴痘確診和106起疑似病例。圖為試管裝著的猴痘病毒。路透
世界衛生組織（WHO）今天表示，自從非猴痘通常散播國家於5月7日通報首起病例以來，全球已有131起猴痘確診和106起疑似病例。圖為試管裝著的猴痘病毒。路透

世界衛生組織（WHO）今天表示，自從非猴痘通常散播國家於5月7日通報首起病例以來，全球已有131起猴痘確診和106起疑似病例。德國已下訂4萬劑疫苗來預防疫情擴散。

路透社報導，世衛全球傳染病危害預防部門負責人布里安（Sylvie Briand）表示：「我們鼓勵你們全都加強監控猴痘傳染程度和趨勢。」

她在日內瓦（Geneva）世界衛生大會（WHA）上說，目前還不清楚相關病例是否為「冰山一角」，以及傳染高峰期是否已經過去。

她並重申，世衛認為病毒不太可能已經突變，當前傳播情形可能是人類行為改變所導致，尤其是全球解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制後，人們紛紛恢復社交。

許多案例出現在有過男男性行為的人身上，但並非全部，布里安認為防止性傳播感染特別重要。

布里安稱這波病例爆發「不尋常」，但她強調情況「可以控制」，而且目前也有針對猴痘的疫苗與療法，呼籲採取適當遏制措施、擴大研究和全球合作。世衛也會進一步召開會議來建議成員國如何控制情勢。

另外，德國已下訂4萬劑巴伐利亞北歐公司（Bavarian Nordic）的Imvanex疫苗，準備在德國猴痘疫情變嚴重時實施「圈選接種」（ring vaccination）。

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）今天在記者會上表示，目前他指望靠感染者隔離至少21天來抑制疫情。

德國羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）所長維勒（Lothar Wieler）也在同場記者會說，德國已記錄到5起病例，患者都是男性。

猴痘是西非和中非部分地區的地方流行病，之前在世界其他區域很罕見，近期絕大多數通報案例出現在歐洲。這種病毒感染後通常病況輕微，主要是透過密切接觸傳染，症狀包括發燒和皮疹。

目前這波疫情確認為西非病毒株引起，死亡率在1%左右。

猴痘 德國 疫情

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