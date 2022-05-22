澳洲變天 對中國立場備受關注

即將成為新一任澳洲總理的亞伯尼希，22日發表勝選演說。（美聯社）

中間偏左的澳洲勞工 黨在聯邦大選擊敗執政近10年的保守派政府，總理當選人亞伯尼希放眼大幅縮減國內溫室氣體排放之餘，一上台就面臨著外交政策考驗。

美聯社報導，澳洲勞工黨（Australian Labor Party）對內計畫升高最低薪資之外，對外提出設立太平洋國防學校，訓練鄰國軍隊因應中國可能在索羅門群島的軍事存在。

即將成為新一任澳洲總理的亞伯尼希（Anthony Albanese）選前就曾表示，無論是誰勝出，澳洲與中國的雙邊關係依舊構成一大挑戰。他昨天勝選後旋即承諾自己將出席在日本 舉行的「四方安全對話」（Quad）領袖峰會，因應中國經濟和軍事陰影引發的關切。

澳洲勞工黨傳統上背負著親中的成見，這方面從勞工黨籍前總理吉亭（Paul Keating）一句話被引述至今可見一斑。

「歐亞時報」（EurAsian Times）報導，吉亭1994年發表的演說曾引發熱烈討論。他說：「若澳洲無法在亞太求成，便一事無成。」當時，他說，就這一點而言，澳洲「無需恐懼」中國日增的影響力，而是必須視中國為澳洲的一大盟友。

同樣的，勞工黨籍的陸克文（Kevin Rudd）2008年出任總理時，也曾因擔心時任日本首相安倍晉三提出的四方安全對話會影響澳中雙邊關係，而讓外交部長史密斯（Stephen Smith）當著中國外交部長楊潔篪的面，宣布澳洲退出這項初萌芽的機制。

不過，如今亞伯尼希承諾出席本月24日在東京召開的四方安全對話，代表著今日的澳洲勞工黨或許已改變它對中國的看法。

亞伯尼希曾在辯論時說：「中國共產黨已不同於以往，變得更前傾、更挑釁，代表著澳洲也必須有所因應。」

事實上，許多澳洲外交政策專家認為，無論是哪個政黨在選戰期間說了哪些話，澳洲對中政策的轉移如今都有著廣大的跨黨派支持，朝野也都支持政府近來似針對中國而做出的國安和國防宣言。

澳洲勞工黨不僅在中國與索羅門群島簽署安全協議時，對中國表達出比以往更加明顯的敵意，痛批這項協議是執政黨「重大外交政策失敗」。

他們同時支持抗中意味濃厚的美英澳AUKUS協議、坎培拉在南太平洋關鍵基礎建設的干預、國內彈道飛彈等，也曾對中國採取手段禁止一系列澳洲商品進口發言批評。

這種情況下，習近平政府是否依舊認為澳洲勞工黨上台有助於改善中澳關係？只有時間才能說明一切。