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澳洲周六舉辦國會大選 兩黨民調追近

編譯莊蕙嘉／綜合報導
澳洲大選21日登場，澳洲統計局公布4月失業率來到48年最低點，對希望能繼續執政的總理莫里森來說，不啻是一個好消息。(Getty Images)
澳洲大選21日登場，澳洲統計局公布4月失業率來到48年最低點，對希望能繼續執政的總理莫里森來說，不啻是一個好消息。(Getty Images)

澳洲將於21日舉行國會大選，中間偏左的反對黨工黨領先優勢逐漸縮小，「自由黨與國家黨」聯盟力保執政地位。工黨批評政府放任通膨飆升，薪資調高卻如牛步；總理莫里森則主打失業率降至近半世紀以來最低，選舉結果可能相當膠著。

衛報澳洲版18日公布民調，訪問1600人的意見調查結果顯示，支持工黨者有4成8，支持自由黨者4成6，雙方差距僅2個百分點，7%受訪者尚未決定投票意向。

另外，59%民眾預料工黨將贏得這次大選。

澳洲統計局19日公布的數據顯示，今年4月失業率為3.9%，是自1974年11月以來最低。

莫里森到塔斯馬尼亞造勢時表示：「民眾有工作，是經濟上最重要的事。透過確保失業率下降，我就能支持更高的薪資。」不過他也警告，此時調高薪資可能打擊小型企業和整體經濟。

雪梨晨驅報19日公布的調查顯示，莫里森個人支持度高於工黨黨魁亞伯尼希，但6成7選民支持調高薪資。亞伯尼希說，他支持將最低工資調升5%。

亞伯尼希為選戰作最後衝刺，馬不停蹄跑了五個省，他表示：「沒有事情是理所當然的，一點點的選票就可能攸關好幾個席次。」呼籲選民堅定支持。

這次澳洲國會大選將改選聯邦眾議院全部151個席次，及參議院76席中的40席。

澳洲 投票 民調

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