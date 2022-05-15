德國年底前將停止進口俄油 即使歐盟尚未同意

德國計畫年底停止進口俄油。（路透）

德國 官員表示，計畫年底前停止進口俄羅斯石油 ，即便歐盟無法全面同意在下一輪對俄制裁措施中實施俄油禁令。

知情官員表示，在柏林總理府，有關敲定能源替代供應方的協議正取得進展，政府有信心在未來六到七個月內解決剩餘物流問題。

歐盟外長會議預定16日在布魯塞爾登場，討論新一輪對俄制裁措施，而在匈牙利以過度傷害經濟為由拒絕禁運俄油後，歐盟外交官員已延後逐步實施俄油禁令。

不過德國官員表示，德國總理蕭茲的政府決心推動全國禁止進口俄羅斯石油的計畫，做為懲罰俄羅斯入侵烏克蘭行動的一環。德國政府尚未表示，哪些國家可協助補足俄羅斯石油進口的缺口。

根據德國經濟部的資料，在德國原油消費中，俄羅斯石油的占比已降至12%，遠低於烏克蘭戰爭前的35%。

其餘挑戰包括為極為仰賴俄羅斯原油的一座重要東德煉油廠找到足夠的替代石油，該煉油廠是透過俄羅斯國家石油公司（Rosneft）營運的德魯茲巴（Druzhba）輸油管進口俄羅斯石油。確保柏林國際機場燃料供應的Schwedt石油處理廠、首都的多數加油站和布蘭登堡邦周遭地區將必須透過羅斯托克港取得替代油品的運輸。

蕭茲本周四預定拜訪荷蘭與總理呂特會談、周五將在柏林招待卡達國王塔米姆，屆時石油禁運措施和能源安全將成為重要議題之一。

目前歐盟的提案尋求在未來六個月內禁運俄羅斯石油、明年1月前不再進口俄羅斯精煉後的燃料，並允許匈牙利和斯洛伐克直到2024年底、捷克直到2024年6月前都還能使用俄羅斯油品。這三個國家大幅仰賴俄羅斯石油。