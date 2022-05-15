我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息遭中國網管刪除

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

德國年底前將停止進口俄油 即使歐盟尚未同意

編譯葉亭均／綜合外電
德國計畫年底停止進口俄油。（路透）
德國計畫年底停止進口俄油。（路透）

德國官員表示，計畫年底前停止進口俄羅斯石油，即便歐盟無法全面同意在下一輪對俄制裁措施中實施俄油禁令。

知情官員表示，在柏林總理府，有關敲定能源替代供應方的協議正取得進展，政府有信心在未來六到七個月內解決剩餘物流問題。

歐盟外長會議預定16日在布魯塞爾登場，討論新一輪對俄制裁措施，而在匈牙利以過度傷害經濟為由拒絕禁運俄油後，歐盟外交官員已延後逐步實施俄油禁令。

不過德國官員表示，德國總理蕭茲的政府決心推動全國禁止進口俄羅斯石油的計畫，做為懲罰俄羅斯入侵烏克蘭行動的一環。德國政府尚未表示，哪些國家可協助補足俄羅斯石油進口的缺口。

根據德國經濟部的資料，在德國原油消費中，俄羅斯石油的占比已降至12%，遠低於烏克蘭戰爭前的35%。

其餘挑戰包括為極為仰賴俄羅斯原油的一座重要東德煉油廠找到足夠的替代石油，該煉油廠是透過俄羅斯國家石油公司（Rosneft）營運的德魯茲巴（Druzhba）輸油管進口俄羅斯石油。確保柏林國際機場燃料供應的Schwedt石油處理廠、首都的多數加油站和布蘭登堡邦周遭地區將必須透過羅斯托克港取得替代油品的運輸。

蕭茲本周四預定拜訪荷蘭與總理呂特會談、周五將在柏林招待卡達國王塔米姆，屆時石油禁運措施和能源安全將成為重要議題之一。

目前歐盟的提案尋求在未來六個月內禁運俄羅斯石油、明年1月前不再進口俄羅斯精煉後的燃料，並允許匈牙利和斯洛伐克直到2024年底、捷克直到2024年6月前都還能使用俄羅斯油品。這三個國家大幅仰賴俄羅斯石油。

俄羅斯 石油 德國

上一則

北韓累計120萬人發燒 金正恩令軍隊穩定藥品供應

下一則

俄軍使用磷彈？亞速鋼鐵廠受「白色明亮攻擊」畫面曝光

延伸閱讀

回應俄羅斯侵略烏克蘭 中立國瑞士向北約靠攏

回應俄羅斯侵略烏克蘭 中立國瑞士向北約靠攏
俄：駐美外交官受暴力威脅 美情報部門試圖滲透

俄：駐美外交官受暴力威脅 美情報部門試圖滲透
以核武挾持世界 流氓國家也無權

以核武挾持世界 流氓國家也無權
俄指控西方發動全面混合戰 將拉攏中印抵擋制裁

俄指控西方發動全面混合戰 將拉攏中印抵擋制裁

熱門新聞

俄國總統普亭與據信為其情婦、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃。路透

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

2022-05-09 16:15
華盛頓郵報8日報導，世界各地的研究人員正努力了解過去2年多的疫情期間能避免感染新冠病毒的人，希望找到更好的預防措施和更有效的治療方法。路透

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

2022-05-12 23:49
一則小女孩用三國演義中「曹操與孫權爭荊州」的故事簡單類比，淺談俄烏局勢的影片在大陸網路熱傳。（截圖自影片）

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

2022-05-13 06:03
北韓領導人金正恩。（美聯社）

有大事發生？北韓傳「國家級問題」 下令全國封鎖

2022-05-10 20:50
馬斯克回嗆俄國聯邦太空總署署長。(美聯社)

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

2022-05-09 11:40
俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，俄國總統普亭(中)在閱兵大典發表簡短談話。（路透）

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

2022-05-09 04:35

超人氣

更多 >
南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人

南加橙縣教堂槍擊 1死5傷皆台灣人 兇手疑似台人
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的
女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」

女星楊繡惠突拋震撼彈 放閃白雲「我們在一起了」
南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人

南加槍擊案 台駐洛杉磯辦事處：槍手與傷亡全是台灣人