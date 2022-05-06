英在野工黨選舉開紅盤 黨魁啤酒門爭議恐遭調查

在野黨工黨黨魁施凱爾(圖)在投票日前幾天陷入「啤酒門」風波，今天傳出警方將介入調查。路透

英國 5日舉行地方選舉，選票仍未完全開出，但已知最大在野黨工黨在倫敦大有斬獲、奪取保守黨重要據點。不過，黨魁施凱爾在投票 日前幾天陷入「啤酒門」風波，今天傳出警方將介入調查。

首相強生（Boris Johnson）去年秋天遭指控在2020至2021年英國施行「封城」等嚴格防疫措施期間，與內閣官員等人群聚飲酒，掀起「派對門」（Partygate）軒然大波，不僅危及他的保守黨黨魁地位，也影響今年5月的地方選舉。

不過，施凱爾（Keir Starmer）今年初也遭揭露，曾在2021年4月與黨部職員一同喝啤酒、違反室內群聚規定，這起「啤酒門」（Beergate）事件在地方選舉投票前一、兩週被保守黨大力炒作，但警方依然認定事證不足、未展開調查。

施凱爾堅稱未違反規定，因為那是一場與選戰有關的「公務」、而非私人社交聚會；在同黨議員辦公室與同僚喝了些啤酒後，他們繼續選務工作。對於批評者質疑聚會時間點，施凱爾說，認為沒有人會在晚上10點後工作，是很荒謬的先入為主。

不過，由於施凱爾等人當天訂購了約30人份的外送咖哩餐點，聚會人數恐超乎預期，以及工黨遭揭露並未誠實說明實際出席人員等細節，要求警方調查的各界聲浪越來越大。

自「派對門」爆發以來，強生屢遭批評「雙標」、缺乏誠信、低估他人智商、刻意誤導國會。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天報導，警方改變決定，將介入調查「啤酒門」。

英國5日改選英格蘭部分地方議會席次（含倫敦大都會區所有32個行政區議會席次）、蘇格蘭及威爾斯所有地方議會席次，以及北愛爾蘭議會所有席次，總計近7000席。

部分選區5日晚間10點結束投票後，隨即漏夜開票 並於6日清晨發布結果，但許多選區6日早上才開始開票。

初步開票結果顯示，工黨在倫敦大有斬獲，但在英國其他地區進展有限。

工黨在歷來被視為保守黨據點的倫敦萬茲渥斯區（Wandsworth）、西敏區（Westminster）、巴奈特區（Barnet）等取得「歷史性」勝利。萬茲渥斯區自1978年以來即由保守黨主政，西敏區自1964年設立以來也由保守黨占多數席次，保守黨在巴奈特區則僅輸過兩次。

整體而言，保守黨主政的倫敦行政區徵收的市政稅（council tax）較低，萬茲渥斯區以及西敏區的市政稅更是其中最低的兩個。被稱為前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）的「最愛」、零負債的萬茲渥斯區政府更進一步，推出降稅政策，是唯一敢對選民如此承諾的倫敦行政區。

不過，這兩個行政區的選民以受高等教育、收入中等以上的白領階級為主，相較於地方財政，他們更關注「派對門」和強生的誠信問題。

萬茲渥斯區保守黨領導人戈文狄亞（Ravi Govindia）接受媒體採訪時說，黨魁強生和保守黨整體形象影響地方選舉結果、掩蓋地方政府政績，這讓他氣餒、難過。

部分保守黨候選人在選戰期間刻意淡化與黨中央的關聯，並避免在宣傳品使用強生照片。

儘管工黨在倫敦有顯著進展，一名工黨黨員告訴中央社記者，整體而言，英國選民顯然對施凱爾的領導和施政能力還不夠信任；保守黨若能擺脫強生，將有助贏得下次大選，但保守黨目前缺乏適當的黨魁人選。