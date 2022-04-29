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烏克蘭後下一目標 俄國恐煽動波士尼亞分裂餘燼

中央社巴尼亞盧卡29日綜合外電報導
波士尼亞的塞爾維亞人領袖多迪克（Milorad Dodik，圖）從不掩飾他對於俄羅斯總統普亭的崇敬之心，也與普亭建立親密關係。路透
波士尼亞的塞爾維亞人領袖多迪克（Milorad Dodik，圖）從不掩飾他對於俄羅斯總統普亭的崇敬之心，也與普亭建立親密關係。路透

正當烏克蘭戰爭打得如火如荼之際，觀察家警告，俄國恐在超過1000英里外的波士尼亞煽動分離主義的餘燼，使得這個嚴重分化的巴爾幹國家再次陷入爭端。

經歷1992年至1995年造成約10萬人喪命的內戰之後，波士尼亞分成了穆斯林和克羅埃西亞人聯邦，以及塞爾維亞人為主體的塞族共和國，即波士尼亞塞裔共和國（Republika Srpska）。

但愈來愈多人憂心，波士尼亞維持了數十載的和平恐面臨危機。

波士尼亞的塞爾維亞人領袖多迪克（Milorad Dodik）從不掩飾他對於俄羅斯總統普亭的崇敬之心，也與普亭建立親密關係。多迪克現在愈來愈高聲疾呼他的分裂主張，這項舉動廣被認為背後有克宮支持。

最近一次敲響警鐘的是美國民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy），他最近出訪巴爾幹半島時警告，波士尼亞此刻情勢非常令人憂心。

他當時告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「隨著普亭被逼入角落，他會試圖尋轉往其他地方尋求勝利，其中之一就是波士尼亞。」

俄國數世紀以來一直與巴爾幹半島的塞爾維亞人維持深刻兄弟情誼，這份情誼也因為雙方同為斯拉夫民族與信仰東正教，以及在20世紀兩場世界大戰中的同陣線立場更加深化。

北大西洋公約組織（NATO）於1990年代介入巴爾幹半島事務，首先是干涉波士尼亞內戰，接著又在科索沃戰爭中對抗塞爾維亞方，一直都被克宮視為羞辱性挑釁。

其後，俄羅斯就一直試圖增強對波士尼亞塞族的影響力。

莫斯科駐塞拉耶佛大使曾說，如果波士尼亞加入北約，俄國將有所「反應」，這與普亭在入侵烏克蘭之前的發言如出一轍。大使館也警告，西方必須留意可能影響波士尼亞穩定的軍事動作。

莫斯科當局時不時批判國際社會在內戰後為了維持穩定派駐於波士尼亞的代表，並呼籲廢除這個職位。

俄國最近一次發出批判時，指控西方「試圖改寫協定原則」，以「利於歐盟和北約，並損害」波士尼亞的塞爾維亞人。

波士尼亞塞裔共和國持續支持莫斯科，也使得它沒有加入俄羅斯入侵烏克蘭後的西方制裁行列。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）3月曾表示，波士尼亞是俄羅斯「擴大干預」的可能目標之一。

普亭 俄羅斯 俄國

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