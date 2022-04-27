報復制裁 俄禁止287名英國會議員入境

英國脫歐大臣芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）。路透

俄羅斯 外交部今天宣布禁止287名英國 國會議員入境，以回應英國因烏克蘭戰爭制裁俄國議員。

俄羅斯外交部發表聲明說：「有鑑於英國政府3月11日決定將386名國家院（State Duma，俄羅斯國會下院）代表列入制裁名單，為禮尚往來，俄方也對287名英國下議院（House of Commons）議員實施個人限制。」

俄羅斯已將英國首相強生（Boris Johnson）、副首相拉布（Dominic Raab）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）以及其他數人列入黑名單。

英國下議院共有650名議員，俄方表示，登上黑名單的都是「最積極參與」制定反俄制裁措施並助長「恐俄歇斯底里心態」的國會議員。

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）以及英國脫歐大臣芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）、環境大臣尤斯蒂斯（George Eustice）等內閣成員，皆榜上有名。

名單還包括若干在野的工黨議員，比如前黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）的密切盟友艾波特 （Diane Abbott）。