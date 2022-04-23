北海道觀光船失聯 4人獲救呈無意識狀態

日本北海道觀光船疑發生船難失聯，搜救隊24日陸續救起4人，但4人都呈現無意識狀態。圖為搜救隊將尋獲的乘客送醫。(路透)

日本 北海道當地時間23日下午一艘載有26人的觀光 船在知床半島外海通報將沉沒後失聯，日本海上保安廳、航空自衛隊展開搜救任務，今早在知床岬前端陸續救起4人，但4人都呈現無意識狀態。

當地時間23日下午約1時15分，一艘載有1名船長、1名甲板員及24名乘客，其中包括2名兒童的觀光船通報船隻將沉沒後失聯，日本海上保安廳（相當於海巡署）、警方、自衛隊展開搜救。

日本放送協會（NHK）報導，海上保安廳的第1管區海上保安本部表示，24日上午5時5分接獲警方通知，警方的直升機從空中發現知床岬的前端有3人。上午5時45分，海上保安廳的飛機在知床岬的岩石區發現1人。

這4人被救起後呈現無意識的狀態，被緊急送醫。

當地時間23日下午1時15分左右，搭載26人的觀光船KAZU 1船組員在通報「船首部位進水將要沉沒」、「船身已傾斜約30度」後失聯。這26人均穿著救生衣，但海水水溫可能僅攝氏2到3度。

日本北海道觀光船疑發生船難失聯，搜救仍在持續。圖為搜救隊24日在海上找尋乘客與船體。(美聯社)

昨天下午5時55分一艘海上保安本部巡邏船抵達事發海域展開搜救任務。截至昨晚6時30分止，已有6艘巡邏船及4架直升機投入搜救。昨晚7時40分左右，航空自衛隊的第2航空團亦投入一架千歲救難隊的U125救難搜索機。

這艘失聯的觀光船是由「知床遊覽船」公司所營運的小型觀光船，可搭載65人。昨天上午約10時從北海道斜里町宇登呂港出港，行程包括遊覽登記為世界遺產 的知床半島斷崖的瀑布、熊、鷲等野生動物，行程原本預定下午1時返抵港口。

NHK報導，第1管區海上保安本部表示，這艘觀光船KAZU 1去年6月11日從宇登呂港出港後不久就擱淺，當時包括有21乘客、2名船員在內共23人（其中2名孩童），所幸無人受傷，觀光船自行脫離淺灘返港。當時42歲的船長被依涉嫌業務過失函送檢方偵辦。