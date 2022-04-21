砲彈碎片刺進頭蓋骨 13歲烏克蘭少女手術成功撿回一命

英國 天空新聞報導，住在烏克蘭 南部的13歲少女蘇菲亞被俄軍砲擊的碎片擊中頭蓋骨，緊急送往首都基輔的兒童醫院救治，所幸手術 成功。

蘇菲亞回憶，上月5日她居住的村莊遭俄軍砲擊，當時她和母親站在屋外，「我們正要逃跑，我走了大約三步，另一聲爆炸聲響起，然後我就失去意識了」。

當蘇菲亞醒來時，父母正合力把她抬到家中的地下室，她再度暈了過去。

一開始蘇菲亞的母親並未帶她就醫，認為女兒大概只是輕微腦震盪。之後去了最近城市梅科萊夫（Mykolaiv）的醫院，才發現女兒頭頂有異物。

烏克蘭全國有能力治療蘇菲亞的，只有基輔的歐瑪迪特（Ohmatdyt）兒童醫院，經過一番波折將蘇菲亞送往該處。院方為她照了斷層掃描，發現她頭頂卡了一塊花生米大小的砲彈碎片。

小兒科神經外科醫師普拉夫斯基（Pavlo Plavskyi）說，要是這個碎片再往上下左右偏個一公分，就會讓蘇菲亞送命。雖然蘇菲亞沒有嚴重出血等異狀，不過有發炎現象，院方決定手術移除碎片。

經過一個半小時的手術，醫師成功取出碎片，接下來蘇菲亞需要努力復健。醫師說，她能活下來是個奇蹟。

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