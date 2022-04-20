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援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

俄國大亨譴責俄軍屠殺 敦促西方協助結束戰爭

中央社巴黎19日綜合外電報導
俄羅斯大亨丁科夫（Oleg Tinkov，圖）今天譴責俄國在烏克蘭進行「屠殺」，並敦促西方國家協助結束「這場瘋狂的戰爭」。路透
俄羅斯大亨丁科夫（Oleg Tinkov，圖）今天譴責俄國在烏克蘭進行「屠殺」，並敦促西方國家協助結束「這場瘋狂的戰爭」。路透

俄羅斯大亨丁科夫（Oleg Tinkov）今天譴責俄國烏克蘭進行「屠殺」，並敦促西方國家協助結束「這場瘋狂的戰爭」。

法新社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）政府對烏克蘭展開軍事行動以來，丁科夫是以最嚴厲措詞批評的俄國名人。他聲稱90%俄國人「反對這場戰爭」，並形容俄軍是一支「爛軍隊」。

丁科夫是俄國知名度最高的企業家之一，他於2006年創辦丁科夫銀行（Tinkoff Bank）。近幾年，他都在海外生活和工作，2020年他已卸下銀行主席的職位。

54歲的丁科夫在社群媒體Instagram發文說：「將軍宿醉醒來，發現他們擁有的是支爛軍隊。如果國家其他一切都一團糟，充斥著裙帶關係、阿諛奉承和奴性的話，軍隊又怎麼會好？」

遭西方國家針對和制裁的丁科夫還說：「我看不到這場瘋狂的戰爭帶來一丁點兒好處！無辜的人和軍人都送命。」

他接著改用英文寫道：「親愛的『集體西方』，請給予普亭一個明確的出口，讓他保住面子，結束這場大屠殺。請更加理性和人道」

丁科夫也表示，這場戰爭令克里姆林宮官員「感到震驚」，因為他們和他們的孩子暑假再也無法前往地中海度假。「商人們正在設法拯救他們剩餘的資產。」

俄國 普亭 烏克蘭

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