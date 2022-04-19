我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

英相強生派對門遭警方開罰 對國會致歉恐遭送調查

中央社倫敦19日綜合外電報導

英國首相強生今天針對「派對門」風波遭罰款向國會致歉，這是他因在疫情期間違反嚴格COVID-19防疫規定而遭到警方開罰後，首次面對國會議員。國會議員將表決是否將他移送調查。

強生因為於2020年6月參加了一場為他舉辦的生日派對，在上周遭警方開罰。當時來自不同家庭的成員不被允許於室內聚會。

強生今天對國會表示，他承認自己犯了錯，要毫無保留地道歉，也將尊重警方的決定。

反對黨呼籲強生下台，指控他去年誤導國會，告訴議員唐寧街在疫情期間遵守了所有防疫規定。

下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）將讓議員在後天進行表決，決定是否針對強生在違反防疫規定一事上誤導國會展開調查。

反對黨尋求表決是否將強生提交議會委員會，調查他在說唐寧街遵守所有防疫規定時是否故意誤導國會。

依據大臣行為準則，若是首相明知故犯誤導國會，應該下台。但相關提案不太可能過關，因為強生仍獲執政保守黨大部分議員支持，掌控國會多數優勢，但這項辯論將再度引來外界關注這個有損他領袖威望的議題。

上周被警方開罰後，強生曾說他不知道自己違規，但現在願意「謙虛」接受他違規的事實。

英國北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）曾告訴天空新聞網（Sky News）：「他（強生）告訴國會的是他自認為的真相。他當時不認為所作所為違反了防疫規定，但他也完全接受警方的觀點。警方的看法有所不同。」

民調公司JL Partners為「泰晤士報」（The Times）進行民調，調查約2000名受訪者，要求他們對強生的行為給出簡短評語，結果有高達72%評語為負面，僅16%為正面。民眾給出最多的評語是「騙子」。

防疫 疫情 民調

上一則

抗議俄侵烏 美將杯葛部分G20會議

下一則

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

延伸閱讀

視頻交鋒 俄烏打起「換俘」宣傳戰

視頻交鋒 俄烏打起「換俘」宣傳戰
英相因「派對門」遭罰 繳清罰金拒下台 能否留任就看5月地選

英相因「派對門」遭罰 繳清罰金拒下台 能否留任就看5月地選
男留言威脅殺阿拉斯加2聯邦參議員 判刑32個月

男留言威脅殺阿拉斯加2聯邦參議員 判刑32個月
英相強生派對門遭警方開罰 反對黨黨魁要求下台

英相強生派對門遭警方開罰 反對黨黨魁要求下台

熱門新聞

烏克蘭郵局剛發行郵票，紀念蛇島守軍對抗莫斯科號軍艦的忠烈事蹟。殊不知莫斯科號也走入歷史。 （路透）

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

2022-04-15 00:57
阿南德與他的父親、妹妹合影。 (取材自阿南德YouTube)

印度神童暴紅 揭「預言經濟學」背後真相

2022-04-12 02:00
烏俄戰爭造成大量民眾死傷或流離失所，其中西北部城鎮布查更傳出屠殺平民的殘忍行為。據紐約時報報導，烏克蘭人權監察員表示記錄到俄羅斯軍隊在布查和其他地方實施性暴力行為，包括一起將婦女和女孩關在地下室25天的案件。取材自推特

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

2022-04-12 00:43
俄羅斯軍人12日在烏克蘭馬立波街頭。（Getty Images）

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

2022-04-16 22:13
烏克蘭工人11日把基輔附近一輛被毀的俄軍戰車放上拖車平台。（美聯社）

俄軍戰車損失慘重 專家分析原因

2022-04-12 08:59
俄羅斯軍方表示，其防空部隊擊落一架烏克蘭軍用飛機，並聲稱該飛機載有西方國家運送的一批武器。（Getty Images）

BBC：俄軍聲稱擊落「載有西方國家運送武器之飛機」

2022-04-17 01:01

超人氣

更多 >
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元

過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元
「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑