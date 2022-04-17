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放棄與俄共存與合作 美歐擬長期孤立莫斯科

碰到梅根就繃緊神經 英皇室人員怕她作秀搶女王風頭

記者蘇詠智／即時報導
梅根（左）與哈利走到哪裡都是被關注的焦點，讓英皇室人員很有戒心。（歐新社）
梅根（左）與哈利走到哪裡都是被關注的焦點，讓英皇室人員很有戒心。（歐新社）

英國哈利王子與妻子梅根走到哪兒都是目光焦點，近日兩人終於趁前往荷蘭出席「永不屈服」運動會之前，在英國旋風停留，見了許久沒見的查爾斯王子和伊莉莎白二世女王，再度成功搶占版面。

女王和哈利梅根之間過去一年多來有些緊張的關係看似和緩，英國媒體也都報導女王其實和孫兒哈利之間的相處，沒有外界想的那麼冷淡，梅根甚至還表示考慮在她的即位70周年「白金禧」活動時，帶著兒子亞契、女兒莉莉一起回英國，女王也能夠藉此見一見渴盼已久的曾孫子女，

然而英國人對於梅根充滿戒心，尤其是皇室人員，馬上就有皇室專書作者在晨間新聞節目表示，梅根和哈利就是利用女王和查爾斯對他們的感情，想辦法宣傳自己，女王要小心又掉進他們的陷阱。

梅根與哈利在荷蘭公開亮相都被攝影小組拍下，預計將成為他們Netflix節目中的內容，使得英國皇室人員對他們的一舉一動更提高警覺，就是不希望「白金禧」被梅根等人搶走風頭，讓原本該屬於女王的風光時刻，變成梅根自我行銷的一部分。

梅根如果真的帶了兒子、女兒回到英國，鐵定更成為媒體追逐的焦點，英國皇室從現在就開始為6月的「白金禧」傷腦筋，也不是杞人憂天。

伊莉莎白二世女王今年將舉辦即位70周年的紀念活動。（路透資料照片）
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梅根 英國 哈利

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