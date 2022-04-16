時隔5年再對決 馬克宏與雷朋 聚焦高物價搶勞工票

法國極右派總統候選人（右）16日前往西部城鎮阿夫爾河畔聖雷米一間咖啡廳拉票，與選民自拍留念。（美聯社）

法國總統大選決選將於24日舉行，二度對陣的總統馬克宏 和極右派國民聯盟黨候選人瑪蘅．雷朋16日把握黃金周末進行衝刺。法國約30個城市都有反雷朋的示威遊行 ，反馬克宏的示威集中在首都巴黎。

民眾生活花費為決選的焦點議題。10日首輪投票 結束後的過去一周，馬克宏與雷朋頻頻造訪經濟陷入困境的城鎮，提出生活成本飆高危機的解決方案，試圖吸引勞工階級選民。

馬克宏造訪貧困的北方城鎮，試圖平息民眾對於他推遲領取年金的退休年齡。作為讓步，他表示可能將年金改革交付公投。雷朋也造訪農民，強化食物價格上漲論述，指控馬克宏未能料到通膨率惡化，不知民間疾苦。

努力軟化極右派形象的雷朋，首輪投票僅以23.1%得票率小輸馬克宏的27.85%，但選後一周似乎又被拉開差距，15日發布的最新民調顯示馬克宏將以56%得票率贏得決選。

馬克宏造訪北方城鎮就是為了展現自己非常擔憂生活並不富裕的民眾。馬克宏表示，對抗貧窮的最佳方法是協助失業者投入工作，並指出法國失業率已降到7.4%，是14年來最低。他也承諾，迫使支付股東股息的企業向年收入低於4萬6000歐元的員工發放高達6000歐元的一次性獎金，以反駁嘲笑他是「富人總統」的論調。

雷朋11年前自父親手中接過當時還叫「民族陣線」的國民聯盟黨黨魁一職，試圖樹立值得尊敬的形象。但馬克宏稱她沒有改變，並描述她是極端主義分子，若她當選總統會分裂法國。

雷朋試圖保持自己的能見度，拜訪勃艮第一名農民，並警告選後通膨率可能上升。她說：「我可以看到烏雲逐漸密布，還有一名假裝看不見烏雲的總統。我們在不久的將來會遭逢非常糟的意外之事。」

雷朋表示，法國需要「緊急決策」抑制通膨影響，「食物和蔬菜價格自馬克宏上任以來上漲高達25%，這還只是俄烏戰爭發生前的數據」。