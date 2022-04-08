我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

掌摑代價 威爾史密斯未來10年遭禁參加奧斯卡典禮

應對Fed緊縮 那指4周首跌

反對侵烏 俄諾貝爾獎得主火車上遭潑漆攻擊

中央社莫斯科8日綜合外電報導
俄羅斯媒體人、諾貝爾和平獎得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）7日搭乘火車時遭人潑油漆攻擊。美聯社
俄羅斯媒體人、諾貝爾和平獎得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）7日搭乘火車時遭人潑油漆攻擊。美聯社

俄羅斯媒體人、諾貝爾和平獎得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）7日搭乘火車時遭人潑油漆攻擊。

穆拉托夫的獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）透過Telegram發文指出：「一名身分不明施暴者在火車車廂內攻擊『「新報』總編輯和諾貝爾獎得主。」

該報引述穆拉托夫的話說：「他將混有丙酮的油性塗料扔進車廂。他大喊，『穆拉托夫，這是為了我們的子弟』。」顯然是在暗示烏克蘭戰爭中傷亡的俄軍。

穆拉托夫遇襲後說：「我的眼睛灼燙得很厲害。我試著把漆洗掉。」事發時他正搭乘一列由莫斯科開往東南部大城薩馬拉（Samara）的火車。

那則發文附有兩張穆拉托夫的照片，其中一張顯然是在火車洗手間裡，他的頭部、身體和手臂覆蓋著紅色物質。

第二張照片顯示火車車廂內被潑灑了大量血紅色液體。

穆拉托夫的前副總編馬蒂諾夫（Kirill Martinov）在推特上說：「穆拉托夫接受了急救，而後搭火車去探望他母親…我們正在尋找這名犯罪分子。」

馬蒂諾夫補充道，這次攻擊可能已對穆拉托夫的視力造成傷害。

穆拉托夫與菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）因致力「捍衛言論自由」，2021年共同獲頒諾貝爾和平獎。

「新報」上個月表示，在烏克蘭衝突停止前，該報將暫停在俄羅斯發行報紙和線上出版品。

自2月24日入侵烏克蘭以來，莫斯科當局已大幅收緊對獨立媒體的控制，並通過立法，嚴懲任何批評軍事介入行動者。

就在7日當天，該報駐外記者表示，他們已自行推出多國語言的新版「新報歐洲」（Novaya Gazeta. Europe），由馬蒂諾夫負責編輯。

俄羅斯最大獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）今天表示將暫停發行，直到...
俄羅斯最大獨立報紙「新報」（Novaya Gazeta）今天表示將暫停發行，直到俄國入侵烏克蘭的戰事結束為止。圖為「新報」總編輯穆拉托夫。路透

諾貝爾獎 烏克蘭 俄羅斯

上一則

力挺烏克蘭 斯洛伐克宣布捐贈S-300防空系統

下一則

是否申請加入北約組織 芬蘭6月底決定

延伸閱讀

土耳其官員：俄羅斯與烏克蘭願在當地舉行會談

土耳其官員：俄羅斯與烏克蘭願在當地舉行會談
報復華沙驅逐俄外交官 莫斯科驅逐45波蘭外交官

報復華沙驅逐俄外交官 莫斯科驅逐45波蘭外交官
金援烏克蘭？男子「粉紅泡泡」矇眼險被騙78萬元

金援烏克蘭？男子「粉紅泡泡」矇眼險被騙78萬元
賓州排碳付費案 共和黨批強買強賣 法院裁定暫緩

賓州排碳付費案 共和黨批強買強賣 法院裁定暫緩

熱門新聞

波蘭副總理卡臣斯基3日稱德法跟俄國過於親近，並對柏林當局尤其感到不滿。路透

不忍了 波蘭重砲轟德國：與法國一樣強烈偏袒俄羅斯

2022-04-03 08:36
德國一名60歲的男子，為了向不想打疫苗的人兜售疫苗卡，自己竟然接種了90劑的新冠疫苗。圖為柏林一名男士正在接種疫苗。（Getty Images）

德男子為賣疫苗卡 混打90劑不同廠牌疫苗 下場曝光了…

2022-04-03 22:15
遭俄軍殺害的女村長(左)、兒子(左)，及丈夫(中)生前照片。(取自推特)

烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決

2022-04-04 22:23
匈牙利總理奧班發表勝選演說。（Getty Images）

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

2022-04-04 09:57
巴西男模烏索擁9妻，最近其中一名老婆因懷念懷念「一夫一妻制」跟他提離婚。（取材自Instagram）

巴西男模擁9妻「被1老婆休夫」 發願再娶湊滿10人

2022-04-06 17:58
在基輔駐守的烏克蘭軍隊。（歐新社）

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

2022-04-01 11:42

超人氣

更多 >
咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級

咖啡別只會加牛奶 網推「這一物」風味升級
反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘
谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名
不滿遭停權 俄羅斯退出聯合國人權理事會

不滿遭停權 俄羅斯退出聯合國人權理事會
闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來

闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來