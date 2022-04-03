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每逢強震書滿地 日本東北大學圖書館苦無對策

中央社東京2日綜合外電報導
日本東北大學圖書館每逢強震就有大量書籍從書架上掉落，3月16日強震時共掉落約40萬本書。（圖取自twitter.com/hagi_no_suke）
日本東北大學圖書館每逢強震就有大量書籍從書架上掉落，3月16日強震時共掉落約40萬本書。（圖取自twitter.com/hagi_no_suke）

日本東北大學圖書館每逢強震就有大量書籍從書架上掉落，館方用了許多方式想阻止書本掉落都徒勞無功。這次要把被316強震震落的書全數上架歸定位，預估得花上約兩個月時間。

日本3月16日深夜發生規模7.4強震，最大震度6強出現在宮城縣與福島縣。日本朝日新聞報導，位於宮城縣的東北大學圖書館表示，包括總館及4處分館在內，316強震時共掉落約40萬本書。

其中位於青葉山校區的農學分館2樓架上11萬本書，在這次強震全數掉落；總館內約5萬本貴重古典資料等也掉落，館方正在清查有無書籍因此破損。

2011年發生的311大地震，造成東北大學圖書館總館多達約87萬本書掉落，總館建築物也出現嚴重損傷。所以從311大地震後，館方持續採取固定書架及各種防止書籍掉落的對策。

各地圖書館常見的防止書籍掉落對策，就是在書架上安裝防掉落橫桿，但這次很多書籍都被震到跨越橫桿掉落，這個方式並未奏效。館方還嘗試用網繩固定書籍，但對想借書的人來說很不方便。

館方今年有意採取的對策是「傾斜式書架」，讓書架朝內各傾斜5度、4度、3度，並利用部分書架進行試驗。這次地震結果顯示，傾斜5度的書架雖然書籍掉落較少，但傾斜式書架上傾斜的書一旦跟後面書架的書接觸到時，也有容易受損的缺點。

東北大學副校長、圖書館長大隅典子說，「結果證明沒有完美的防止書籍掉落對策，若想打造一個具恢復能力的圖書館，只能（把圖書館）改建為免震建築」。

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