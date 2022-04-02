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俄羅斯逼迫以盧布支付天然氣 外國買家會屈服嗎？

中央社倫敦2日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭3月31日簽署命令，要求外國買家4月1日起須以盧布支付俄國天然氣。(美聯社)
俄羅斯總統普亭3月31日簽署命令，要求外國買家4月1日起須以盧布支付俄國天然氣。(美聯社)

俄羅斯總統普亭3月31日簽署命令，要求外國買家4月1日起須以盧布支付俄國天然氣，否則合約中止；但當天對歐洲國家的供應並無切斷跡象。為何莫斯科祭出如此手段？買方如何因應？

●新令背景

路透社報導，普亭（Vladimir Putin）這個動作，是為了報復西方懲罰俄羅斯侵略烏克蘭而採取制裁措施。莫斯科自稱是在烏克蘭進行「特殊軍事行動」，並指西方制裁是對俄國發動經濟戰爭。

若能讓西方國家用俄羅斯貨幣盧布來支付天然氣，將能減輕俄國外匯存底受到制裁的衝擊，同時支撐盧布匯價。

今年以來，歐洲每天要花費2億至8億歐元購買俄羅斯天然氣。若這些支付都兌換成盧布，將大大提振俄幣價值。

● 如何執行？

根據命令，俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）將成為俄國天然氣貿易支付專責中介機構。外國買家須先將外幣支付匯入在該行開立的特殊帳戶，銀行再代為買進盧布進行換匯，接著將兌換好的盧布支付金匯入另一個特殊帳戶。

英國已在3月將俄羅斯天然氣工業銀行列入禁止往來的實體名單。但在歐洲下令將一些俄國銀行排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統外的名單上，並沒有這家銀行。

●為何重要？

歐洲能源需求大量仰賴俄羅斯供應，消費的天然氣約4成來自俄國。若莫斯科決定切斷供應，可能引發歐洲天然氣短缺，造成當地工廠關門，區域能源價格也可能飆漲至後果嚴重的水準。

受到供應疑慮影響，歐洲基準荷蘭天然氣價格今年已數度創下歷史新高，並已令歐洲通貨膨脹升溫，經濟衰退的風險也上升。

歐洲最大經濟體德國已經啟動應變計畫，一旦天然氣供應量太低，可能實施限電。

●外國買家會配合嗎？

目前為止看來不太可能。西方國家先前已表示，俄羅斯若改為只接受盧布支付天然氣，是違反合約，必須要花至少數個月時間重新協議。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）3月31日說，莫斯科這種做法形同「敲詐勒索」，西方盟邦不會讓其得逞。法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）當天也表示，法德兩國已為俄國天然氣可能斷供做準備。

●接下來會如何？

莫斯科看來得確實停止輸送天然氣給歐洲聯盟（EU），才能脅迫買家屈從。

不過截至1日當天，俄羅斯輸往歐洲的天然氣並沒有斷供跡象，依舊穩定透過3條主要管線當中的2條繼續輸送，分別是穿越波羅的海的北溪1號管線（Nord Stream 1），以及經由烏克蘭輸往斯洛伐克的管線。

另一方面，歐盟則可能加大反擊，對俄羅斯的能源出口祭出限制。

歐盟消息人士30日告訴路透社，歐盟執行委員會（European Commission）正準備對克里姆林宮實施新的制裁措施，嚴厲程度將視莫斯科在盧布支付天然氣一事上的態度。

天然氣 俄羅斯 俄國

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