我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭副防長：烏軍重新掌控整個基輔地區

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

俄再將8名媒體人列為外國代理人 加緊箝制言論

中央社莫斯科2日綜合外電報導
圖為俄羅斯一個圖書館外，普亭的畫像上面背貼了一張「沒有戰爭」的便條貼。(美聯社)
圖為俄羅斯一個圖書館外，普亭的畫像上面背貼了一張「沒有戰爭」的便條貼。(美聯社)

俄羅斯當局宣告，一位知名記者、一名影片部落客和另外6位媒體人士是「外國代理人」。這是莫斯科近來連串類似行動的最新一步，批評人士指出，目的是要讓境內異議噤聲。

路透社報導，俄羅斯司法部1日晚間發布擴大的「外國代理人」名單，加入曾在數家俄國財經報紙擔任總編輯的奧斯汀斯卡雅（Elizaveta Osetinskaya）。

奧斯汀斯卡雅任職過的這些報紙曾經刊登報導，揭露俄國總統普亭（Vladimir Putin）身邊人士的商業利益。

「外國代理人」一詞令人聯想到負面的蘇聯時期印象。被列入名單者必須遵守嚴苛的財務通報規定，且任何出版品必須在最前面加註說明，表明出自外國代理人。

新名單還包括俄羅斯獨立新聞台「雨」（Dozhd）的記者博爾祖諾瓦（Maria Borzunova）。這家電視台去年8月已自稱是「外國代理人」，並在莫斯科今年3月封鎖它的網站後，已暫停在俄國境內運作。

此外，作家暨影片部落客波納森科夫（Evgeny Ponasenkov）也在新名單上。他常在社群媒體及國營電視頻道談話節目發表針對俄羅斯政府的即興機智評論，而為人所知。

俄羅斯 俄國 社群媒體

上一則

烏克蘭副防長：烏軍重新掌控整個基輔地區

下一則

俄羅斯逼迫以盧布支付天然氣 外國買家會屈服嗎？

延伸閱讀

普亭與哈薩克總統商定 簽協議使烏克蘭成中立國

普亭與哈薩克總統商定 簽協議使烏克蘭成中立國
歐美對俄制裁影響波及外太空 俄羅斯宣布將中止ISS合作

歐美對俄制裁影響波及外太空 俄羅斯宣布將中止ISS合作
加入美陣線抑制油價 歐加墨日韓願釋出儲備油

加入美陣線抑制油價 歐加墨日韓願釋出儲備油
俄羅斯保衛盧布戰果豐碩 克魯曼：暴露政策失靈

俄羅斯保衛盧布戰果豐碩 克魯曼：暴露政策失靈

熱門新聞

泰晤士報29日報導，俄羅斯一名「戰功彪炳」的女狙擊手史塔莉柯娃（圖）遭同行戰友留在戰場上等死，隨後被烏克蘭軍隊抓獲。（翻攝自臉書／＠Інформагентство АрміяInform）

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

2022-03-30 11:40
澤倫斯基宣布以「叛徒」為由解雇烏克蘭國家安全部門的2名高級成員。（歐新社）

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

2022-03-31 20:52
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
俄軍進攻烏克蘭之初，美歐制裁俄國石油及天然氣時，盧布暴跌至1美元兌150盧布，但現已大幅反彈，恢復至接近開戰前的水平，約1美元兌85盧布。圖為莫斯科鬧區。（美聯社）

西方制裁俄羅斯有用嗎？盧布幾乎完全復原

2022-03-30 21:46
在基輔駐守的烏克蘭軍隊。（歐新社）

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

2022-04-01 11:42
土耳其總統厄多安（中）29日主持俄國與烏克蘭停火談判的開幕式。Getty Images

大突破 俄媒：烏克蘭同意不加入北約不讓外國設基地

2022-03-30 10:34

超人氣

更多 >
連員工都不知道 麥當勞紙盒縫隙有妙用 再不怕打翻飲料

連員工都不知道 麥當勞紙盒縫隙有妙用 再不怕打翻飲料
房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易
「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」