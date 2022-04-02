俄再將8名媒體人列為外國代理人 加緊箝制言論

圖為俄羅斯一個圖書館外，普亭的畫像上面背貼了一張「沒有戰爭」的便條貼。(美聯社)

俄羅斯 當局宣告，一位知名記者、一名影片部落客和另外6位媒體人士是「外國代理人」。這是莫斯科近來連串類似行動的最新一步，批評人士指出，目的是要讓境內異議噤聲。

路透社報導，俄羅斯司法部1日晚間發布擴大的「外國代理人」名單，加入曾在數家俄國 財經報紙擔任總編輯的奧斯汀斯卡雅（Elizaveta Osetinskaya）。

奧斯汀斯卡雅任職過的這些報紙曾經刊登報導，揭露俄國總統普亭（Vladimir Putin）身邊人士的商業利益。

「外國代理人」一詞令人聯想到負面的蘇聯時期印象。被列入名單者必須遵守嚴苛的財務通報規定，且任何出版品必須在最前面加註說明，表明出自外國代理人。

新名單還包括俄羅斯獨立新聞台「雨」（Dozhd）的記者博爾祖諾瓦（Maria Borzunova）。這家電視台去年8月已自稱是「外國代理人」，並在莫斯科今年3月封鎖它的網站後，已暫停在俄國境內運作。

此外，作家暨影片部落客波納森科夫（Evgeny Ponasenkov）也在新名單上。他常在社群媒體 及國營電視頻道談話節目發表針對俄羅斯政府的即興機智評論，而為人所知。