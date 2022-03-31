英國擴大制裁 矛頭指向俄14媒體人和軍方領導人

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）。美聯社

英國 今天宣布對俄國 知名電視節目主持人和兩家俄國資助的媒體組織等「政治宣傳者」實施新制裁，指控他們散布有關入侵烏克蘭的「謊言和騙局」。

綜合法新社和路透社報導，英國針對俄國入侵烏克蘭，已經制裁了1000多名俄國和白俄羅斯 個人與實體，這次再新增14個制裁對象。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）發表聲明說：「英國協助領導世界，揭發克里姆林宮的假消息，這次新一批制裁針對的是幫普亭（Vladimir Putin）傳播假新聞和假論述的無恥政治宣傳者。」

「我們會繼續實施更多制裁，對俄國加大壓力，確保普亭在烏克蘭落敗。一切都在考慮範圍內。」

英國制裁的對象有俄羅斯國防控制中心（National Defence Control Centre）負責人、上將米茲殷塞夫（Mikhail Mizintsev）。英國外交部表示，米茲殷塞夫負責規劃、執行圍攻和轟炸烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）的行動，因此獲得「馬立波屠夫」的稱號。

受制裁者還有俄羅斯官方資助的今日俄羅斯電視台（RT）董事總經理尼科洛夫（Alexey Nikolov）、全俄國家電視廣播公司（Rossiya Television and Radio）知名新聞主播布里列夫（Sergey Brilev）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）總編阿尼西莫夫（Anton Anisimov）。

英國政府表示，國營媒體組織也直接受到制裁，包括今日俄羅斯電視台母公司TV-Novosti和衛星通訊社上級單位今日俄羅斯國際新聞社（Rossiya Segodnya）。

今日俄羅斯國際新聞社與今日俄羅斯電視台（RT）為不同的兩家媒體，但這兩家媒體不只名稱相近，連總編輯也是同一人，即西蒙尼揚（Margarita Simonyan）。

與俄國智庫戰略文化基金會（Strategic Culture Foundation）有關的7人，也在英國此波制裁之列。戰略文化基金會因為散布假消息，近期也遭澳洲制裁。