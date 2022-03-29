我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

拜登：儘管俄入侵烏克蘭 美仍快速落實印太戰略

英相強生防疫期間違規開趴 警方初步開20張罰單

中央社倫敦29日綜合外電報導
英國警方表示，將建議對英相強生(圖)辦公室與住處於防疫期間違規集會初步開出20張定額罰單。(美聯社)
英國警方表示，將建議對英相強生(圖)辦公室與住處於防疫期間違規集會初步開出20張定額罰單。(美聯社)

英國警方今天表示，將建議對英國首相強生（Boris Johnson）辦公室與住處於防疫期間違規集會初步開出20張定額罰單。

路透報導，初步調查強生的幕僚違規開了多場飲酒派對，甚至強生也親自參加了幾場，警方目前正在調查於唐寧街與內閣辦公廳（Cabinet Office）舉辦的12場集會。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）發布聲明表示，「我們今天將初步開出20張違反COVID-19防疫規定罰單」，並稱罰款金額將由英國警察協會刑事紀錄辦公室（ACRO）訂定。

違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定的民眾會收到定額罰單，參與超過15人以上集會的罰款金額是800英鎊（約1048美元）。

警方表示，不會證實罰單是開給哪場集會的參加者，因為這可能暴露對方身分。

強生幕僚開趴的同時，英國民眾卻因為嚴格防疫規定，甚至無法參加親友葬禮，或是與醫院的臨終親友告別，因此消息一出引發大眾怒火。

警方表示，在調查過程中發出超過100份問卷，詢問與會者參加集會的原因。強生也收到這類問卷。

防疫 英國 警察

上一則

捷克總理費亞拉確診 將自主隔離7天

下一則

美媒：俄羅斯侵烏 促使塞爾維亞持續向中國靠攏

延伸閱讀

美畫化武紅線 保留出兵烏空間？

美畫化武紅線 保留出兵烏空間？
元首外交 習近平與韓新總統尹錫悅、英首相強生通電話

元首外交 習近平與韓新總統尹錫悅、英首相強生通電話
普亭尋求和平可能性？英相強生：不樂觀、會變本加厲

普亭尋求和平可能性？英相強生：不樂觀、會變本加厲
喜市議員選舉 陳金凱莉籲支持洛警強生

喜市議員選舉 陳金凱莉籲支持洛警強生

熱門新聞

豪宅示意圖。（取材自pixabay）

蓋太大 5棟百萬豪宅夷為平地 屋主痛心：每天就像惡夢

2022-03-23 18:12
圖為3月23日，烏克蘭消防員在基輔被砲擊毀壞的房屋內噴水情形。（美聯社）

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

2022-03-24 18:29
根據知情人士，草擬的俄烏停火協議，不包括俄羅斯原先對烏克蘭提出的三項核心要求：去納粹化、非軍事化、俄語保護。圖為烏克蘭軍3月28日開坦克進入最近自俄羅斯手裡奪回的Trostsyanets鎮。美聯社

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

2022-03-28 20:34
烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間發表電視談話。歐新社

俄25人暗殺小隊遭自己人出賣 行刺烏總統任務失敗在邊境被捕

2022-03-22 17:51
烏克蘭海軍24日宣稱，俄羅斯占領的烏國東南部別爾江斯克（Berdyansk）港內，俄軍一艘大型登陸艦已經被毀。（取材自臉書）

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

2022-03-24 09:42
烏克蘭國家警察第一副總長阿布羅斯金正式表態，只要受困馬立波的孩童能夠獲准撤離，就願意向俄軍投降。畫面翻攝：Twitter/nexta_tv

交換孩子離開馬立波圍城 烏克蘭警察將軍願向俄軍投降

2022-03-25 07:07

超人氣

更多 >
丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉
俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟
加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜

加州退休養老最佳縣市前十名排行　南加六縣竟未上榜
她在量販店踩到葡萄滑倒 1個原因判店家免賠

她在量販店踩到葡萄滑倒 1個原因判店家免賠
威爾史密斯道歉 IG貼文向克里斯洛克說「我錯了」

威爾史密斯道歉 IG貼文向克里斯洛克說「我錯了」