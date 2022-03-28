匯豐報告避用俄烏「戰爭」字眼 內部員工強烈反彈

匯豐控股公司在分析師報告中軟化措詞，移除俄羅斯與烏克蘭發生「戰爭」的字眼，引發公司內部辯論及部分員工強烈抱怨。(路透)

英國「金融時報」（Financial Times）報導，匯豐 控股公司在分析師報告中軟化措詞，移除俄羅斯 與烏克蘭 發生「戰爭」的字眼，引發公司內部辯論及部分員工強烈抱怨。

金融時報報導，兩名知情人士指出，匯豐控股公司（HSBC Holdings Plc）負責審查所有對外發布研究和客戶通訊的多個委員會，修改了多份報告以軟化俄烏議題相關措詞，包括將俄烏「戰爭」字眼改為「衝突」。

他們還稱，這些修改引發匯豐內部辯論及部分員工強烈抱怨。匯豐競爭對手瑞銀（UBS）、高盛（Goldman Sachs）及德意志銀行（Deutsche Bank）等在研究中皆明確提及俄羅斯發動「戰爭」，與匯豐的措詞形成對比。

俄羅斯對烏克蘭發動入侵，以及國際隨後對俄祭出金融制裁，已引發摩根大通（JPMorgan Chase）及高盛等銀行宣布撤出俄國事業。

匯豐則未屈服於壓力而追隨競爭對手結束在俄國業務，卻是一再校改旗下分析師的研究報告，移除烏克蘭發生「戰爭」一詞。

一名與匯豐關係密切的人士指稱，這個議題相當敏感，因為匯豐在俄羅斯約有200名員工，而俄國政府已採行嚴厲新法律，禁止散播其認定關於烏克蘭戰爭的假消息，違者最高可處15年徒刑。

匯豐對此不予置評，而是引述先前發布的聲明表示：「我們關切受到烏克蘭持續衝突影響的所有人士。」