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北韓稱成功試射新洲際飛彈 專家懷疑扯瞞天大謊

中央社首爾28日綜合外電報導
圖為北韓民眾觀看試射火星-17大型洲際彈道飛彈。美聯社
圖為北韓民眾觀看試射火星-17大型洲際彈道飛彈。美聯社

有報導指出，北韓有史以來最大飛彈試射行動，實情或許不像他們所宣稱的那樣，令這個神秘國家的遭國際禁止武器計畫更加啟人疑竇。

北韓表示，24日試射的飛彈是火星-17（Hwasong-17）「新型」洲際彈道飛彈（ICBM）。這是北韓自2017年以來首次進行如此大型的飛彈試射。

北韓國營媒體盛稱這次飛彈試射為「空前奇蹟」，南韓和日本官員先後獨立證實，飛行數據顯示，這次飛彈的飛行高度和距離，比北韓先前任何一次試射還高、還遠。

然而最新數據，以及北韓發布的領導人金正恩身穿皮夾克、戴墨鏡視察試射彈道飛彈的官宣片都顯示，平壤的說法有漏洞。

影片來源：youtube/ Pyongyang Broadcast Service - D.P.R of Korea.

追蹤北韓情勢的南韓首爾新聞網站NK Pro資深分析特派員茲維爾科（Colin Zwirko）表示：「現在最大的問題是，3月24日發射的到底是什麼東西？」

他檢視商業衛星影像，以及北韓國營媒體發布的影像後表示，根據天氣、陽光等種種因素判斷，北韓展現的飛彈試射畫面並非發生在24日，而是另一天。

他說：「我可以判斷當中有一些欺騙的成分，但問題在於：他們是否試射了火星-17，只是沒有給我們看，又或者他們根本試射了其他東西？」

總部位於美國的馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）表示，北韓官宣片中的部分畫面，很有可能取材於3月16日上午的一次試射。

南韓當時稱飛彈發射不久後就失敗，飛彈在平壤上空爆炸。北韓從未承認那次試射，或那是一次失敗。

韓聯社引述不具名消息來源報導，南韓和美國情報人員都認為，北韓24日試射的是曾於2017年底試射過的舊款、更小型的「火星-15」（Hwasong-15）洲際彈道飛彈。

南韓國防部尚未證實這項說法。一名不具名的美國國防部高層官員25日被問到北韓是否確實試射新型洲際飛彈時，則是轉移話題。

這名官員說：「我們知道這是一次長程彈道飛彈試射，而且他們顯然意圖從每次試射中學習，進一步發展飛彈能力。但我不能過於具體地談論這個議題，我們仍在分析相關情報。」

雖然北韓有過竄改影片，或是把舊影像拿來用的紀錄，但茲維爾科表示，如果北韓在火星-17這麼重要的新型武器成功試射上也說謊，那就是「上升到了一個全新高度」。

北韓對於外界說這次試射是在欺瞞的所有報導一概不予回應。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員潘達（Ankit Panda）說：「我想事情很可能是，3月16日發射的是火星-17，但點火後很快就失敗了。這讓北韓取得充足的影像和畫面，能用作3月24日發射成功的宣傳材料。」

他說，為了比2017年火星-15試射時飛得更高、更遠，3月24日發射的飛彈可能使用更輕酬載，或根本沒有酬載。

潘達說：「北韓官媒報導列出詳細飛彈飛行高度和距離，顯示他們試圖讓這次試射的飛彈，看起來像是比火星-15更大的飛彈，即使根本不是。」

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