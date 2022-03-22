命懸一線 馬立波戰地記者曝驚險逃過俄軍槍口

美聯社記者柴諾夫自述他和攝影記者馬洛列卡從烏克蘭東南部海港大城馬立波逃離的驚險際遇。圖為馬洛列卡指著馬立波一處遭到空襲的婦產醫院。美聯社柴諾夫拍攝

至今已有6名外籍記者死於烏克蘭 戰場、2名被俄軍綁架，約3000名仍在烏克蘭採訪報導。為了封鎖真相，俄軍正鎖定追捕外媒記者，美聯社記者柴諾夫上周撤離最危險戰場之一的馬立波，他親筆見證戰爭的殘酷和現場報導的重要。

「俄軍在追捕我們。他們有一串名單，上面包括我們。他們正在靠近。」37歲的美聯社（Associated Press）影音記者柴諾夫（Mstyslav Chernov）在英國「衛報（Guardian）」撰文，自述他和攝影記者馬洛列卡（Evgeniy Maloletka）從烏克蘭東南部海港大城馬立波（Mariupol）逃離的驚險際遇。

他們在俄羅斯入侵烏克蘭的第3天就前往馬立波採訪，全球媒體廣傳的一張照片，救援者從婦幼醫院被轟炸後的廢墟中，抬出一位躺在擔架上、面無血色的受傷孕婦，就是馬洛列卡拍攝的。

遭到俄軍強攻猛炸的馬立波，是天主教教宗方濟各（Pope Francis）口中的「殉難之城」，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說它正在「化為灰燼」，商場、學校、醫院一個個在俄國 砲火下坍塌。周一，傳出俄國要求馬立波投降，但被澤倫斯基嚴拒。

柴諾夫和馬洛列卡是在15日逃出馬立波。根據柴諾夫描述，那天黎明，約12名持槍軍人闖進他們藏身的一家醫院，粗話喊著：「他X的那些記者在哪裡？」

看著這群戴著代表烏克蘭國旗藍色臂章的軍人，柴諾夫原本懷疑是否俄軍偽裝。「我們奉命來救你們出去。」軍人們說。

經過幾次被附近爆炸震波衝擊而不得不停頓後，他們終於被帶到一個有裝甲車等著的地下室，並見到一位認識的警察 ，這才知道烏克蘭士兵為何要冒險帶他們離開馬立波。

「如果他們（俄軍）抓到你們，他們會把你押在鏡頭前面，讓你說出你拍的東西都是謊言…你們過去在馬立波的一切努力都會白費。」這位警察告訴柴諾夫。

柴諾夫小時候住在烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv），曾前往伊拉克、阿富汗、亞塞拜然等國報導戰事的他，想不到自己有一天竟然要報導「我可憐的國家」。

他認為，俄國之所以要在圍城中追捕外籍記者、封鎖消息，有兩個目的，一是製造混亂，讓民眾不知情況而恐慌，二是避免留下戰爭罪行的記錄，不讓外界知道孩童正在死亡。就像前述的孕婦受傷照片，竟被俄國官方媒體誣指為假造。

「我從來沒有像現在這樣覺得打破沈默（將真相傳出去）是如此重要。」柴諾夫說。

他和馬洛列卡受到馬立波一家醫院的庇護，他們以此為基地，記錄著一個又一個的傷亡故事，再趁槍砲聲暫歇時冒險外出，爬上一棟電信設施還能運作的大樓，將新聞傳回通訊社。

醫師們將醫院裡斷續的電力分享給他們，好為相機充電，希望透過他們的報導讓傷者的家屬知道要把人送到哪裡救治，也讓外界知道馬立波發生了什麼事。還有許多當地人懇求被拍照報導，好讓外地的家人知道他們仍平安。

隨著俄軍對馬立波的攻擊愈來愈密集，柴諾夫和馬洛列卡被烏克蘭軍隊找到、護送逃亡，但在槍林彈雨的城市裡，他們當時並不確定自己能否活著出去。他們與一個家庭同車掩護，沿途經過15個俄軍檢查哨，直到第16個關卡傳來烏克蘭語的盤問，大家才鬆了一口氣。

「我非常感激這些（烏克蘭）軍人，也對自己的離開感到慚愧。」柴諾夫說，他們撤離後，馬立波就沒有留下任何外媒記者了。

過去一周，俄國軍隊加緊包圍馬立波，包括轟炸一所藝術學校，俄軍並宣稱那次是使用全球最先進武器，就是極音速（hypersonic）飛彈。馬立波是否能挺住，被視為這場戰爭的重大關鍵。

根據位在日內瓦的媒體觀察組織「新聞標誌運動（Press Emblem Campaign，PEC）」統計，2月24日開戰以來，約有3000名外籍記者在烏克蘭工作，已有6位外籍記者在戰場身亡、數十位受傷，還有2位外國記者在俄軍控制的烏克蘭南部被綁架。

土耳其國家通訊社安納杜魯（Anadolu Agency）報導，由於俄軍在3月間的轟炸，烏克蘭首都基輔（Kyiv）、哈爾科夫等6個城市的電視台通訊塔都已倒塌。

在這場侵略與反侵略之戰中，封鎖真相與傳遞真相的肉搏交戰，持續進行中。