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西班牙計程車司機載物資去波蘭 回程載烏克蘭難民

編譯莊蕙嘉／即時報導
一群西班牙計程車司機千里迢迢到波蘭，載運烏克蘭難民到西班牙投靠親人，圖為車隊途中在法國邊境暫停休息。（路透）
一群西班牙計程車司機千里迢迢到波蘭，載運烏克蘭難民到西班牙投靠親人，圖為車隊途中在法國邊境暫停休息。（路透）

俄烏戰爭進入第四周，歐洲多國對烏克蘭難民伸出援手，一群西班牙計程車司機自發性載運物資到波蘭，回程讓烏克蘭免費搭便車到西班牙，難民含淚感謝，稱運將是「我的英雄」。

22歲烏克蘭女子克莉斯提娜•特拉奇靠著搭車和步行，好不容易逃到波蘭華沙。她想到西班牙投靠姊妹，卻想不出辦法。

一群西班牙計程車司機拯救了像特拉奇這種處境的烏克蘭難民。一群運將在西班牙首都馬德里機場排班時，聊到俄國入侵烏克蘭，其中一人提議開車去波蘭，獲得數人響應，車隊就這樣成行。

載著物資的車隊到了華沙，卸下物資後改載驚恐的難民回程。馬德里到華沙單程超過2800公里，司機花了五天才開回西班牙。第一天計程車途中停車休息時，搭車的難民還拒絕下車，深怕被丟包。過了一天他們漸漸放鬆並信任這些司機，甚至可以聊天說笑。

車隊17日清晨平安抵達馬德里的一間教會，現場響起歡呼聲，甚至有司機的孩子把自己存了錢的撲滿送給烏克蘭難民。

據估計，整趟車程花費約5萬歐元，大多數過路費和油資，發起人說，花費由捐款支應，其中許多是同行捐的錢。至於來回開車的辛苦，運將說「這沒什麼，我們在馬德里也是要跑車」。

烏克蘭 機場 俄國

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