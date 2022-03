中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

烏克蘭 國家邊防局15日表示,2名中國人日前試圖夾帶2名當地嬰兒離境前往羅馬尼亞,但因拿不出證明文件被捕,被認為意圖趁火打劫拐賣嬰兒。也有人說,被帶離的是委託當地代孕的嬰兒。

烏克蘭國家邊防局是在當地時間14日晚間近8時(美東時間14日下午近2時),透過官網公布這項訊息,並附上5張照片。其中4張是烏國邊防女警照顧嬰兒的畫面,另1張是邊防男警在盤問被捕的2名中國男子,但2人臉部被打上馬賽克。

公告訊息指出,此事發生在烏克蘭西南部毗鄰羅馬尼亞的車尼夫契(Chernivtsi)州。邊防人員在波魯布尼(Porubne)邊界檢查哨,查獲2名中國公民正以步行方式,試圖將2名嬰兒從烏國夾帶到羅馬尼亞,這2名中國公民並沒有任何相關嬰兒證明文件,於是邊防人員阻止了外國人將嬰兒帶離烏克蘭的企圖。

這項公告提到,烏克蘭國家邊防局隨即查出,這2名中國公民在不久前入境烏克蘭時,並沒有帶著任何嬰幼兒,加上無法回答所帶2名嬰兒的來源及身分,這2人已被移送烏國警方調查偵訊。

此事被披露後,這2名中國男子在全球網路上引起普遍撻伐。烏克蘭自由民主聯盟(Liberal Democratic League of Ukraine)主席哈里托諾夫(Arthur Kharytonov)15日在推特上,直指2人在烏克蘭遭俄羅斯 攻擊下,還要從烏國綁架新生兒的行為「噁心」(disgusting)。

Disgusting!



Two citizens of China have tried to kidnap newborn babies from Ukraine under the Russian attack.



They were stoped at the border with Romania. These people arrived to Ukraine not far ago, without any docs of babies. They cann’t explain from where the kids are from. pic.twitter.com/7vGAW6uW51