我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

以色列發現新變異毒株 結合Omicron及亞型變異株BA.2

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

中央社台北16日電
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）
烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人日前試圖夾帶2名當地嬰兒離境前往羅馬尼亞，但因拿不出證明文件被捕，被認為意圖趁火打劫拐賣嬰兒。也有人說，被帶離的是委託當地代孕的嬰兒。

烏克蘭國家邊防局是在當地時間14日晚間近8時（美東時間14日下午近2時），透過官網公布這項訊息，並附上5張照片。其中4張是烏國邊防女警照顧嬰兒的畫面，另1張是邊防男警在盤問被捕的2名中國男子，但2人臉部被打上馬賽克。

公告訊息指出，此事發生在烏克蘭西南部毗鄰羅馬尼亞的車尼夫契（Chernivtsi）州。邊防人員在波魯布尼（Porubne）邊界檢查哨，查獲2名中國公民正以步行方式，試圖將2名嬰兒從烏國夾帶到羅馬尼亞，這2名中國公民並沒有任何相關嬰兒證明文件，於是邊防人員阻止了外國人將嬰兒帶離烏克蘭的企圖。

這項公告提到，烏克蘭國家邊防局隨即查出，這2名中國公民在不久前入境烏克蘭時，並沒有帶著任何嬰幼兒，加上無法回答所帶2名嬰兒的來源及身分，這2人已被移送烏國警方調查偵訊。

此事被披露後，這2名中國男子在全球網路上引起普遍撻伐。烏克蘭自由民主聯盟（Liberal Democratic League of Ukraine）主席哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）15日在推特上，直指2人在烏克蘭遭俄羅斯攻擊下，還要從烏國綁架新生兒的行為「噁心」（disgusting）。

由於中國先前被揭露「八孩媽」事件，加上存在已久的拐賣嬰幼童現象，使這2名中國人在烏克蘭夾帶嬰兒的行為，在網路討論中普遍被與拐賣嬰幼童相連結。許多海外網友痛斥，這2人在烏克蘭遭逢國難時，還不忘拐帶人口，簡直是趁火打劫。

有熟悉海外代孕事務的華人認為，在俄羅斯入侵烏克蘭前，烏國國內代孕產業盛行，且為歐美人士所知，近年來也向中國拓展業務，吸引不少中國夫婦詢問，進而下單代孕。推測這2人有可能是代孕業者的仲介或跑腿者，受託將代孕的嬰兒帶回。不過，這一說法仍遭到不少網友質疑。

針對這項訊息，自由亞洲電台曾向中國駐烏克蘭大使館詢問，但一直未獲得回應。

烏克蘭 俄羅斯 大使館

上一則

烏克蘭如何維持中立 俄國舉這兩國為例

延伸閱讀

美海軍工程師夫婦欲售核潛機密被捕 對象國家終於曝光

美海軍工程師夫婦欲售核潛機密被捕 對象國家終於曝光
福斯新聞攝影記者烏國遇襲喪生 曾獲頒「無名英雄獎」

福斯新聞攝影記者烏國遇襲喪生 曾獲頒「無名英雄獎」
俄烏停戰重大進展？就等兩國元首「面對面」談

俄烏停戰重大進展？就等兩國元首「面對面」談
看烏國難民 別做一個虐待狂

看烏國難民 別做一個虐待狂

熱門新聞

烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。（路透）

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

2022-03-10 18:39
南韓迎來新任總統「政壇素人」尹錫悅。（路透）

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

2022-03-09 23:24
英國每日郵報報導，情報界人士指出，俄羅斯總統普亭最近在鏡頭前「蒼白和浮腫」，而且行為越來越古怪，可能是生理因素引起的。圖為普亭10日舉行視訊會議。美聯社

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

2022-03-12 21:06
最大在野黨國民力量候選人尹錫悅以48.6%得票率篤定當選韓國總統。(美聯社)

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

2022-03-09 14:32

超人氣

更多 >
「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與

在銀行和子女開聯名帳戶學問多 提逾1萬5可能形成贈與
俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人

俄國宣布制裁拜登與布林肯等13人
趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿

趙立堅指美國刪除烏克蘭生化戰訊息 遭外媒拆穿
撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價