中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

烏克蘭國家邊防局15日表示，2名中國人試圖帶2名嬰兒離境。左圖為2名中國人在邊防接受警方盤問，右圖為烏國邊防女警照顧嬰兒。（圖取自烏克蘭邊防局網頁dpsu.gov.ua）

烏克蘭 國家邊防局15日表示，2名中國人日前試圖夾帶2名當地嬰兒離境前往羅馬尼亞，但因拿不出證明文件被捕，被認為意圖趁火打劫拐賣嬰兒。也有人說，被帶離的是委託當地代孕的嬰兒。

烏克蘭國家邊防局是在當地時間14日晚間近8時（美東時間14日下午近2時），透過官網公布這項訊息，並附上5張照片。其中4張是烏國邊防女警照顧嬰兒的畫面，另1張是邊防男警在盤問被捕的2名中國男子，但2人臉部被打上馬賽克。

公告訊息指出，此事發生在烏克蘭西南部毗鄰羅馬尼亞的車尼夫契（Chernivtsi）州。邊防人員在波魯布尼（Porubne）邊界檢查哨，查獲2名中國公民正以步行方式，試圖將2名嬰兒從烏國夾帶到羅馬尼亞，這2名中國公民並沒有任何相關嬰兒證明文件，於是邊防人員阻止了外國人將嬰兒帶離烏克蘭的企圖。

這項公告提到，烏克蘭國家邊防局隨即查出，這2名中國公民在不久前入境烏克蘭時，並沒有帶著任何嬰幼兒，加上無法回答所帶2名嬰兒的來源及身分，這2人已被移送烏國警方調查偵訊。

此事被披露後，這2名中國男子在全球網路上引起普遍撻伐。烏克蘭自由民主聯盟（Liberal Democratic League of Ukraine）主席哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）15日在推特上，直指2人在烏克蘭遭俄羅斯 攻擊下，還要從烏國綁架新生兒的行為「噁心」（disgusting）。

Disgusting!



Two citizens of China have tried to kidnap newborn babies from Ukraine under the Russian attack.



They were stoped at the border with Romania. These people arrived to Ukraine not far ago, without any docs of babies. They cann’t explain from where the kids are from. pic.twitter.com/7vGAW6uW51 — Arthur Kharytonov (@ArthurKei_UA) March 15, 2022

由於中國先前被揭露「八孩媽」事件，加上存在已久的拐賣嬰幼童現象，使這2名中國人在烏克蘭夾帶嬰兒的行為，在網路討論中普遍被與拐賣嬰幼童相連結。許多海外網友痛斥，這2人在烏克蘭遭逢國難時，還不忘拐帶人口，簡直是趁火打劫。

有熟悉海外代孕事務的華人認為，在俄羅斯入侵烏克蘭前，烏國國內代孕產業盛行，且為歐美人士所知，近年來也向中國拓展業務，吸引不少中國夫婦詢問，進而下單代孕。推測這2人有可能是代孕業者的仲介或跑腿者，受託將代孕的嬰兒帶回。不過，這一說法仍遭到不少網友質疑。

針對這項訊息，自由亞洲電台曾向中國駐烏克蘭大使館 詢問，但一直未獲得回應。