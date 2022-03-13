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俄軍俘虜第2名烏克蘭市長 歐盟強烈譴責

中央社／基輔13日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基13日透過影片呼籲，「我們的要求很明確，必須立即釋放市長。」（Getty Images）
烏克蘭總統澤倫斯基13日透過影片呼籲，「我們的要求很明確，必須立即釋放市長。」（Getty Images）

烏克蘭南部梅利托波爾市市長11日遭入侵的俄羅斯軍隊綁架，烏國今天又有1名市長遭俄軍俘虜，對此歐洲聯盟（EU）表達強烈譴責。

法新社報導，烏國東南部札波羅熱地方軍事行政首長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在臉書發文表示：「俄羅斯聯邦軍隊俘虜了聶伯羅魯尼市（Dniprorudne）的市長。」

據烏克蘭國會，梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）被佔領該市的俄軍士兵綁架，因為他「拒絕與敵人合作」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在推特發文表示：「歐盟強烈譴責俄羅斯武裝部隊綁架梅利托波爾和聶伯羅魯尼的市長。」

他還說：「這是針對烏克蘭民主制度的又一次攻擊，俄方試圖在一個主權國家建立非法替代政府。」

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）也說，他要「以最強烈的措辭，譴責俄方無差別轟炸烏克蘭平民，以及綁架梅利托波爾和聶伯羅魯尼的市長等烏克蘭公民。這些綁架行動以及對烏克蘭地方當局的施壓行為，再度公然違反國際法。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）13日也透過影片呼籲，「我們的要求很明確，必須立即釋放市長…我已與（德國總理）蕭茲（Olaf Scholz）和（法國總統）馬克宏（Emmanuel Macron）通話…我將聯絡所有必要對象，以確保我們的人民平安獲釋。」

梅利托波爾市長費多羅夫被俄軍士兵綁架，市民聚集抗議。（路透）
梅利托波爾市長費多羅夫被俄軍士兵綁架，市民聚集抗議。（路透）

烏克蘭 俄羅斯 歐盟

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