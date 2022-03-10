歐盟擬逐步汰除俄國石油 烏克蘭快速「入歐」可能性低

歐盟領袖在事先準備的聲明稿中表示，將逐步汰除採購俄羅斯石油、天然氣和煤炭，俄烏戰事使他們體認到須減少依賴俄國能源，但不太可能讓烏克蘭快速通關成為歐盟一員。（路透）

歐盟 領袖在事先準備的聲明稿中表示，將逐步減少並汰除採購俄羅斯石油、天然氣和煤炭，俄烏戰事使他們體認到須減少依賴俄國 能源，但不太可能讓烏克蘭 快速通關成為歐盟一員。

歐盟27國領袖預計10日、11日在法國凡爾賽召開會議，此時俄烏戰事進入第三周，俄國以特殊軍事行動的名義出兵烏克蘭。

聲明稿說：「俄羅斯侵略烏克蘭，正對歐洲歷史造成結構性的轉變。面對不穩定性日增、戰略競爭及安全威脅，我們決定為自身安全肩負更多責任，和進一步採取決定性措施，以助我們建立歐洲主權、降低對外依賴，以及在2030年一研發新的成長和投資模式。」

這對歐盟來說是一大轉折點，因俄國是歐盟最大能源供應商，對歐盟的天然氣、石油及煤炭出口比重，分別是逾40%、逾25%及近50%。

聲明稿也說，歐盟不會訂下逐步淘汰俄國能源的最後期限，因歐洲各國對俄國能源的依賴程度不同，像是德國、義大利、匈牙利及奧地利對俄國能源的依賴較深。

歐盟執委會認為，歐盟全體預料今年把俄羅斯天然氣進口量縮減三分之二，前提是歐盟開始尋找天然氣替代來源、投資再生能源以及改善建築物的能源效率。

歐盟官員也說，儘管歐盟面臨波羅的海三國和波蘭的壓力，但不太可能讓烏克蘭快速「入歐」，因會衍生相關問題，例如比不久前提出申請的喬治亞和摩爾多瓦，以及其他歐盟候選國更快加入歐盟。歐盟候選國包括馬其頓、蒙地卡羅、阿爾巴尼亞以及塞爾維亞。

一位歐盟官員說：「歐盟領袖現在不太可能表決通過讓烏克蘭成為歐盟候選國。」