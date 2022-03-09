南韓變天…尹錫悅上台預示 對中國與北韓態度轉強硬

在野的尹錫悅贏得南韓總統大選，保守派力量重新掌權，預示南韓對中國大陸和北韓的態度將出現鷹派轉變。（歐新社）

曾任南韓 檢察總長的尹錫悅贏得總統大選，保守派力量時隔五年重新掌權，預示南韓對中國和北韓 的態度將出現鷹派轉變。

此次選舉是南韓歷史上最為勢均力敵的總統大選之一，以前從未競選過公職的尹錫悅擊敗了執政的共同民主黨 候選人、前京畿道知事李在明。現任總統文在寅曾是尹錫悅上司，後來因為追查權貴的調查對象擴大到現政府成員，並導致文在寅的兩任法務部長辭職，他與文在寅關係惡化。

根據已經統計出來的99%選票，尹錫悅獲得48.6%，李在明獲得47.8%。新總統將於5月就任。

由於尹錫悅是政治新人和外交新手，引發外界對他能否順利與共同民主黨占多數的國會達成合作、推動選戰政見的疑問。共同民主黨在國會300席裡占有大約180席，沒有他們的幫助，尹錫悅的總統任期最終可能成為「植物人」狀態，在2024年下屆國會改選前無法通過關鍵議案。

尹錫悅勝選可能意味，加強國防的倡導者回歸青瓦台，南韓與北韓和中國的關係會轉冷。他對北韓採取強硬路線，表示會尋求進一步深化與美國的軍事聯盟，擴大威攝力量以因應來自北韓的威脅。尹錫悅曾表示，如果平壤構成即刻威脅，他將支持實施先發制人的打擊，並呼籲重新部署美國的「薩德」反導系統。他表示，會基於可預測的無核化路線圖和互惠原則，與北韓舉行會談。對北韓的國際制裁會維持到北韓完成無核化為止。

在深化與美軍事聯盟的同時，他也說會重整首爾與北京的關係。他認為中國大陸的優先要務是維持北韓金正恩政權的穩定，而不是平壤的無核化。