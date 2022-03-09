我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首見貨輪離開俄羅斯港口 進入黑海…俄放行30貨船

舊金山3月11起 室內用餐無需提供接種證明

南韓變天…尹錫悅上台預示 對中國與北韓態度轉強硬

編譯季晶晶／綜合外電
在野的尹錫悅贏得南韓總統大選，保守派力量重新掌權，預示南韓對中國大陸和北韓的態度將出現鷹派轉變。（歐新社）
在野的尹錫悅贏得南韓總統大選，保守派力量重新掌權，預示南韓對中國大陸和北韓的態度將出現鷹派轉變。（歐新社）

曾任南韓檢察總長的尹錫悅贏得總統大選，保守派力量時隔五年重新掌權，預示南韓對中國和北韓的態度將出現鷹派轉變。

此次選舉是南韓歷史上最為勢均力敵的總統大選之一，以前從未競選過公職的尹錫悅擊敗了執政的共同民主黨候選人、前京畿道知事李在明。現任總統文在寅曾是尹錫悅上司，後來因為追查權貴的調查對象擴大到現政府成員，並導致文在寅的兩任法務部長辭職，他與文在寅關係惡化。

根據已經統計出來的99%選票，尹錫悅獲得48.6%，李在明獲得47.8%。新總統將於5月就任。

由於尹錫悅是政治新人和外交新手，引發外界對他能否順利與共同民主黨占多數的國會達成合作、推動選戰政見的疑問。共同民主黨在國會300席裡占有大約180席，沒有他們的幫助，尹錫悅的總統任期最終可能成為「植物人」狀態，在2024年下屆國會改選前無法通過關鍵議案。

尹錫悅勝選可能意味，加強國防的倡導者回歸青瓦台，南韓與北韓和中國的關係會轉冷。他對北韓採取強硬路線，表示會尋求進一步深化與美國的軍事聯盟，擴大威攝力量以因應來自北韓的威脅。尹錫悅曾表示，如果平壤構成即刻威脅，他將支持實施先發制人的打擊，並呼籲重新部署美國的「薩德」反導系統。他表示，會基於可預測的無核化路線圖和互惠原則，與北韓舉行會談。對北韓的國際制裁會維持到北韓完成無核化為止。

在深化與美軍事聯盟的同時，他也說會重整首爾與北京的關係。他認為中國大陸的優先要務是維持北韓金正恩政權的穩定，而不是平壤的無核化。

北韓 南韓 民主黨

上一則

首見貨輪離開俄羅斯港口 進入黑海…俄放行30貨船

下一則

法國大選馬克宏支持度創新高 戰爭旗聚效應發酵

延伸閱讀

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
韓國總統大選超拉鋸 最終投票率77.1%

韓國總統大選超拉鋸 最終投票率77.1%
南韓9日大選 與美、日、中、北韓關係重洗牌？

南韓9日大選 與美、日、中、北韓關係重洗牌？
「史上最難預測」南韓總統大選今投票 投票率或破8成

「史上最難預測」南韓總統大選今投票 投票率或破8成

熱門新聞

俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
俄軍長約64公里的車隊在抵達烏克蘭首都基輔附近後，已經連續三天沒有再向前推進。截自Maxar

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

2022-03-03 21:33
白俄羅斯總統在會議上公開一張戰略地圖，意外洩露下一個遭入侵的國家。(取材自推特)

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

2022-03-03 09:43
新加坡一對夫妻終於盼到歐洲旅遊，42歲妻子卻在德國逝世。示意圖/Ingimage

星國夫婦因疫情忍兩年終遊歐 42歲妻竟莫名7天病逝異鄉

2022-03-04 18:15
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶
韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人