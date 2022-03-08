深怕核災事故 歐民眾搶買碘片、價飆1倍供不應求

歐洲民眾搶買碘片。(路透)

俄羅斯 入侵烏克蘭 、甚至控制當地核電廠，讓焦慮的民眾極度憂心核災風險，紛紛搶購碘片和碘化鉀藥片，導致價格近來已飆漲超過一倍。

在爆發核災事故的情況下，服用碘化鉀藥片可讓甲狀腺吸收的碘達飽和，防止對放射性碘的吸收。

歐洲最大核電廠、烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠上周遭到俄羅斯軍隊砲轟起火，位於烏克蘭第二大城市、接受國際保護的原子物理實驗室被摧毀，在基輔的核廢料設施也在戰爭頭一周遭損毀。此外，俄羅斯總統普亭 也表示，他的戰略核武部隊已進入最高警戒狀態。

這些發展都讓民眾憂心爆發核事故，急忙準備保護措施。根據價格追蹤網站camelcamelcamel，現在在電商網站亞馬遜，第三方商家販售的一罐180片碘化鉀產品售價約70美元，較年初時的僅30美元大漲逾一倍。另外在保健食品品牌NOW Foods的碘化鉀產品售價則為29.98美元，較去年底的約20美元大幅上漲。

歐洲對碘片和碘化鉀藥片的需求最強勁。在芬蘭，需求躍增逾100倍；在挪威，碘化鉀藥片上周狂賣出9萬包之後，現在面臨供應短缺；在美國，在Google查詢「碘片在核戰中是否有幫助？」的次數過去七天暴增1,150%。

碘化鉀是一種穩定的碘鹽，它是人體產生甲狀腺激素所必須。 大多數人們體內的碘來自食物。然而，核災事故會在空氣中釋放具放射性的碘，這些放射性碘會被吸入肺部、被甲狀腺吸收。在核災事故後服後碘片和碘化鉀藥片，可阻止放射性的碘進入甲狀腺。

其實早在俄羅斯入侵烏克蘭前，挪威輻射暨核安全局就建議40歲以下者應該在家儲存碘片，原因是挪威沿岸經常有核子潛艇經過。