我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王毅：中俄關係「不結盟、不對抗、不針對第3方 」

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄：願與IAEA及烏克蘭會談 但地點不應在車諾比

中央社維也納7日綜合外電報導
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）。美聯社
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）。美聯社

莫斯科駐國際原子能總署（IAEA）的特使表示，俄羅斯支持IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）所提、與烏克蘭舉行三邊會談的構想，但不贊成會談在車諾比（Chernobyl）舉行。

IAEA表示，俄羅斯入侵烏克蘭，是首次有具備如此先進和知名核電計畫的國家爆發戰爭。

為確保俄羅斯入侵期間，烏克蘭的核子設施安全無虞，葛羅西建議在1986年發生嚴重核災事故的車諾比舉行三邊會談。俄軍現已佔領當地已關閉的電廠附近一座放射性廢料設施。

烏克蘭有4座運轉中的核電廠，其中包括克里米亞附近歐洲規模最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠

上周，札波羅熱核電廠緊鄰的一座建築發生火災，葛羅西稱這似乎是遭俄軍炮火擊中。俄羅斯則指責是烏克蘭人進行破壞。俄軍目前控制該電廠，烏克蘭工作人員聽命於他們繼續工作。

火災雖被撲滅，反應爐未受損，但這起事件凸顯核電廠若被擊中，可能造成的災難性後果。

俄羅斯駐IAEA特使尤里亞諾夫（Mikhail Ulyanov）告訴媒體記者：「俄羅斯支持葛羅西有關舉行三邊會談的想法，我們預期烏克蘭人也會合作。」他也表示，他認為車諾比不是舉辦這種會談的最佳地點。世界上首都多得是。

尤里亞諾夫說：「我們隨時恭候。我相信一切取決於烏克蘭方面。」

葛羅西昨天表示，在烏克蘭稱俄軍關閉了札波羅熱一些行動通訊網路和網際網路，導致與外界的通訊變得更加困難之後，加上與車諾比的聯繫現在只能靠電子郵件進行，他「非常擔憂」。

根據法國昨天所公布烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）之間的談話內容，澤倫斯基支持舉行三邊會談，而馬克宏贊成在車諾比舉行會談的想法。

烏克蘭 俄羅斯 馬克宏

上一則

菲總統候選人：馬可仕家族欠遺產稅加罰鍰達39億美元

下一則

對俄烏衝突無計可施 聯合國安理會只能一直開會

延伸閱讀

莫迪與普亭通話 建議與烏總統直接對談

莫迪與普亭通話 建議與烏總統直接對談
馬克宏被普亭擺道？澄清：沒要求人道走廊只通俄國白俄

馬克宏被普亭擺道？澄清：沒要求人道走廊只通俄國白俄
澤倫斯基聯手「全球公民」 籲數百萬會員資助烏國抗俄

澤倫斯基聯手「全球公民」 籲數百萬會員資助烏國抗俄
美歐已準備助烏克蘭組流亡政府 繼續對俄打游擊

美歐已準備助烏克蘭組流亡政府 繼續對俄打游擊

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00
俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
俄軍長約64公里的車隊在抵達烏克蘭首都基輔附近後，已經連續三天沒有再向前推進。截自Maxar

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

2022-03-03 21:33
白俄羅斯總統在會議上公開一張戰略地圖，意外洩露下一個遭入侵的國家。(取材自推特)

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

2022-03-03 09:43
一部手機顯示的訊息，是年輕的俄國士兵在臨死前與母親對話。（圖／取自facebook＠SecurSerUkraine）

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

2022-03-01 10:54

超人氣

更多 >
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄