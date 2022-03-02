聯合國踏出第一步 啟動全球首個減塑公約談判

聯合國 今天啟動正式談判，以簽訂一項全球性公約，解決地球上的塑膠垃圾「流行病」。倡議人士形容，這個時刻深具歷史意義。

聯合國環境大會（UNEA）今天在肯亞首都奈洛比（Nairobi）召開會議，會中通過決議，成立一個政府間委員會，負責談判，並在2024年前敲定一項具有法律約束力的減塑協議。

挪威氣候與環境部長兼UNEA主席艾德（Espen Barth Eide）表示：「這一天將被載入史冊。我們即將展開極其重要的程序，就禁止塑膠污染的實質公約進行談判。」

全面協議的框架據報導已獲得美國、中國等主要塑膠生產國的批准。

官員表示，談判代表將獲得將高度而廣泛授權，以針對原料階段、產品設計、使用和丟棄的塑膠污染問題，制定新規則。

這可能包含限制生產主要原料為石油 和天然氣 的新塑膠，惟政策細節仍有待在談判時敲定。

此外，談判代表必須提出具約束力的全球目標，並建立監督機制、制定國家計畫，同時為貧窮國家提供資助，以達成減塑目標。

談判代表也會將各種形式的污染納入考量，除了海洋中的塑膠，還包括空氣、土壤和食物鏈內的塑膠微粒，這也是許多國家的重要訴求。

據估計，到2040年，進入海洋的塑膠垃圾數量將增加2倍。各國政府正面臨壓力，必須團結一致應對這項全球危機。

聯合國表示，塑膠生產的增加速度超任何其他材料，預計20年內就會翻倍成長。然而，只有不到10%的塑膠會回收再生，大部份都被丟棄在垃圾掩埋場或大海中。