北溪2號澄清未聲請破產 僅通知與員工解約

俄羅斯和德國間北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）的營運商2日澄清媒體報導，表明自身並未向總部所在地瑞士的當局聲請破產。路透

俄羅斯 和德國 間北溪2號天然氣管線（Nord Stream 2）的營運商今天澄清媒體報導，表明自身並未向總部所在地瑞士的當局聲請破產 。

路透社報導，北溪2號公司（Nord Stream 2 AG）透過電子郵件表示：「我們否認媒體報導北溪2號已聲請破產的消息。我們只是通知地方當局，在美國對本公司實施制裁後，我們必須與員工終止合約。」

在美國制裁和北溪2號公司往來的實體前，2名知情人士本周稍早告訴路透社，總部在瑞士朱格（Zug）的北溪2號公司為免官司纏身，正在考慮聲請破產。

朱格州經濟主管塔爾曼-古特（Silvia Thalmann-Gut）昨天告訴瑞士廣播電視台（SRF），由於美國上周宣布的制裁，北溪2號已無償債能力，地方當局接到通知，它已向法院聲請破產，所屬106名員工全部遣散。

不過，塔爾曼-古特今天表示，聲請破產程序並未啟動，「我們知道北溪2號正面臨龐大的支付困難，但截至目前，這家公司並未向朱格商業登記辦公室聲請破產」。

北溪2號管線全長1230公里，能將天然氣從俄羅斯直接運送到歐洲。由於德國尚未核發執照，它還沒開始商轉。但在上周爆發俄羅斯侵略烏克蘭的危機後，營運執照核發程序已暫停。