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盧布暴跌 俄現擠兌

編譯葉亭均／綜合報導
俄國聖彼得堡民眾2月25日在提款機前排隊，急著領錢。（美聯社）
俄國聖彼得堡民眾2月25日在提款機前排隊，急著領錢。（美聯社）

西方國家將一些俄羅斯銀行踢出國際支付系統SWIFT，導致俄國盧布28日暴跌近3成，貶至歷史低點，銀行擠兌。俄羅斯央行宣布一系列措施支撐國內金融，包括大幅升息、禁止外資法人賣出持股、強制出口商拋售外幣等。

俄羅斯銀行被逐出SWIFT的第一個交易日，盧布一度跌至119盧布兌1美元，較上周五收盤價重貶28.77%。

俄羅斯央行為挽救盧布匯率，28日將基準利率由9.5%調升至20%，並命令俄國出口商將80%的外匯收入在市場出售，以阻止盧布貶勢。央行總裁納比烏林娜說，「為了支持金融和物價穩定，保護民眾儲蓄免於貶值，有必要這麼做」。

俄羅斯央行還宣布，將恢復在國內市場購買黃金，並要求證券經紀商拒絕外資法人賣出俄羅斯股票，此舉將實行至7月1日。

西方國家26日將俄國數家銀行逐出國際支付系統SWIFT，並限制俄羅斯央行動用6,300億美元外匯存底。俄羅斯財政部前副部長阿列克薩申科形容說，「這就像是落在俄羅斯的金融核彈」。

西方一系列新制裁可能會對俄國經濟造成毀滅性打擊，讓俄國銀行與企業更無法利用國際金融體系。俄國民眾在提款機前大排長龍，擔心新制裁措施將引發俄國當局限制提款金額，也有人想要趕緊把盧布領出換成外幣，以免盧布續貶。

目擊者說，在莫斯科一處購物中心，一座提款機現金在40分鐘內就遭提領一空。儘管俄羅斯能夠印更多盧布，但會引發國內通膨和盧布更大幅度貶值。隨著匯率重貶，進口商品和服務也將變得極昂貴。

俄羅斯民間銀行警告說，Apple Pay這類數位支付系統已無法運作，這代表人們將被迫仰賴當地金融卡和現金來應付日常生活支付。

俄羅斯 俄國 央行

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