NGO為烏軍籌款買裝備 Patreon募資頁面遭移除

烏克蘭 遭俄軍入侵之際,為烏軍提供裝備的非政府組織「活著回來」,在募資平台Patreon收到數十萬美元捐款。然而,Patreon表示,不允許涉及購買軍備募款活動,並將退回捐款。

美國新聞網站CNBC報導,Patreon昨天表示,已暫停其平台上一個非營利組織籌款活動,此籌款是為了向烏克蘭軍人分發防彈衣、醫療包和頭盔等。

