澳洲斥資160億元擴大南極探測 媒體：反制中國

澳洲 政府將斥資澳幣8億440萬元（約5.8億美元）投入南極洲科學研究，並且將會組織多個無人探測機、直升機和雪地車隊伍派遣至南極。媒體指有關計畫旨在反制中國在南極洲的活動。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）辦公室網站今天發布新聞稿，指澳洲聯邦政府 將斥資澳幣8億440萬元投入南極洲科學研究和探測工作。莫里森在聲明中透露，有關經費將用作建造多個探測隊伍，以便探索目前尚未有任何國家曾派人踏足過的南極洲東部內陸。

由於澳洲宣稱擁有南極洲42%土地的主權，而中國在南極洲的活動規模日益擴大；故此澳洲要如何在南極洲與中國抗衡，遂成為近年澳洲輿論關注焦點。

對於澳洲擴大南極探測隊伍的計畫，澳洲金融評論報今天（22日）刊登報導形容，澳洲政府「於南極洲投入冷戰」，並且設定以中國為對手。澳洲人報（The Australian）今天（22日）刊登報導指出，澳洲政府是要「凍結中國」。

澳洲外交部部長潘恩（Marise Payne）表示，澳洲聯邦政府加強投入南極洲科學探索，將有助澳洲維護「南極條約體系」（Antarctic Treaty System）。

所謂「南極條約體系」，據澳洲國會參、眾兩院「國家首都及外圍領地聯席委員會」（Joint Standing Committee on the National Capital and External Territories）於2018年發表報告解釋，1959年「南極條約」規定各國不得在南極洲內進行任何軍事行為和採礦，僅可從事科學研究和探測；此外，該條約既不承認也不否定任何國家擁有南極洲的主權，同時禁止任何國家在南極洲提出新的領土主權要求。

換言之，按照「南極條約體系」，澳洲在該條約成立前宣稱擁有南極洲42%領土主權的主張，雖然未獲承認，但也並未受到該條約所否定。

據澳洲廣播公司（ABC）在2019年3月30日報導，在澳洲宣稱擁有的南極洲領土範圍內，中國已經設立多個科學站。據雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）2019年1月28日報導，中國飛彈發射所依靠的北斗衛星導航系統，其中有好幾個重要的地面參照站，正是位於澳洲宣稱擁有的南極洲領土內。

澳洲金融評論報今天（22日）刊登報導提到，中國於2021年在澳洲宣稱的南極洲領土範圍內，已興建第5座科學站；中國疑似長期於南極洲濫捕魚、觀光 、開採礦物，違反或規避「南極條約」，。

澳洲金融評論報網站於2021年4月12日刊登迪肯大學（Deakin University）地緣政治專家布坎南（Elizabeth Buchanan）的投書；她指出，中國在表面上與其他「南極條約」簽署國合作，但暗地裡卻在準備「南極條約」可能瓦解後，繼而推出一個「後條約南極洲」（a post-treaty Antarctica）體系。