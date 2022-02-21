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澳洲等5國準備好解封 陸續鬆綁入境或防疫管制

編譯羅方妤／即時報導
澳洲歷經近兩年疫情封鎖後，21日對已完整接種疫苗旅客重啟國境。當天降落布里斯本國際機場的旅客和家人重逢激動相擁。歐新社
澳洲歷經近兩年疫情封鎖後，21日對已完整接種疫苗旅客重啟國境。當天降落布里斯本國際機場的旅客和家人重逢激動相擁。歐新社

澳洲歷經近兩年疫情封鎖後，21日對已完整接種疫苗旅客重啟國境，觀光客將再度來訪，滯留境外的澳洲民眾終於得以返鄉與親友團聚。紐西蘭、英國、日本和以色列也將鬆綁邊境和防疫措施。

澳洲當局規定，已完整接種新冠疫苗者入境不需隔離，未完整接種者仍須在防疫旅館自費隔離14天。

路透報導，21日有超過50架次國際航班抵達澳洲，其中27架將降落在雪梨，包括來自美國洛杉磯、日本東京、加拿大溫哥華和新加坡的航班陸續降落。

澳洲貿易觀光暨投資部長特漢表示，「我認為我們將看到非常、非常強勁的反彈。」澳洲航空預期本周搭乘該公司航班入境旅客，將超過1萬4000人。

紐西蘭總理阿爾登21日表示，下月中、下旬，Omicron變異株疫情高峰過後，擬解除疫苗強制令和社交距離措施。

英國首相強生辦公日20日也宣布，21日起，允許民眾即使確診仍不需隔離。這表示英國成為首個民眾即使確診仍能照常上街購物、搭乘大眾運輸工具和工作的歐洲大國。

日本首相岸田文雄17日則宣布，下月起放寬非觀光客的外國人入境管制。已完成接種三劑疫苗者，居檢期可從七天縮短至三天，第三天PCR採檢陰性即可解除居檢。接種三劑疫苗且從非屬Omicron變異株流行地區入境，可免隔離。每日入境人數上限從3500人增至5000人。台灣目前不在高風險國家之列。

以色列當局也表示，下月1日起，允許未接種疫苗旅客入境，但須在起飛前及降落後接受PCR檢測。

澳洲 疫苗 觀光

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