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俄烏僵局將如何演變？專家分析3種可能狀況

歐美大使全聚在這 烏克蘭利維夫「儼然成新首都」

編譯羅方妤／即時報導
美國國務卿布林肯14日宣布，暫時關閉基輔大使館，將業務遷至西部利維夫。(Getty Images)
美國國務卿布林肯14日宣布，暫時關閉基輔大使館，將業務遷至西部利維夫。(Getty Images)

各國憂心俄國入侵烏克蘭，美國等至少五個西方國家轉移部分基輔大使館業務或關閉使館，遷至離基輔約563公里、位於西部的利維夫。利維夫儼然成為「西方國家眼中的烏國新首都」，離波蘭邊境僅70公里。

美國、英國、加拿大和澳洲均暫時關閉基輔大使館，將業務遷移至利維夫。德國表示，會持續開放基輔大使館，但縮減人員規模。

經營LGBT權益組織「支點」的列丘克指出，他在烏國中部拜訪祖母時，接到丈夫電話得知，丈夫也在荷蘭駐基輔大使館疏散人員之列。他說：「這真的非常突然。我13日得知自己要前往利維夫，而非回基輔。」

利維夫市長沙多維表示，若俄國決定升高與烏衝突，利維夫都準備好應對各種狀況，包括指導該市人員急救和實彈射擊練習。俄國2014年吞併克里米亞時，利維夫也曾有難民湧入。

然而，烏國總統澤倫斯基指責西方國家官員和媒體散布恐慌，預期俄國會侵烏，批評使館業務遷至利維夫是「重大錯誤」。他與德國總理蕭茲14日召開聯合記者會時表示，如果俄國真的入侵烏克蘭，「戰火將無所不在」。

澤倫斯基說：「你無法藉搬到距離基輔五、六小時車程的利維夫，避開局勢升高的問題。這非常奇怪，但這是他們的選擇。」

俄國 大使館 烏克蘭

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