英國出現Deltacron 當局標為重組變異株列入監控

英國Omicron疫情開始消退，當局開始鬆綁防疫限令之際，一種似乎具有Omicron與Delta特徵的新變異株現蹤，英國衛生安全局（UKHSA）並正在密切注意其發展。圖為Omicron病毒。(路透)

英國Omicron 疫情開始消退，當局開始鬆綁防疫限令之際，一種似乎具有Omicron與Delta特徵的新變異株現蹤，英國衛生安全局（UKHSA）並正在密切注意其發展。

英國「鏡報」（The Mirror）報導，英國政府著手大規模放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，其中最重大政策變化為24日擬解除檢測陽性者的強制隔離令。

英國衛生安全局11日更新資料將「Delta x BA.1（即Omicron）重組 」（Delta x BA.1 Recombinant）標註為監控中變異株。

WalesOnline報導，專家表示，這一被稱作Deltacron的變異株，是在同時感染Omicron和Delta的患者身上演變而來，但尚不確定這些英國案例是在本土還是境外感染。

英國衛生安全局還未就這一新變種病毒的傳染性或對確診者的危險程度，給出確切判斷。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，英國衛生安全局也還沒宣布英國境內的Deltacron個案數量。

一名英國衛生安全局消息人士告訴「每日郵報」：「我們如常規監控一切，但我們並沒有特別擔心這一變異株（Deltacron）。」

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）傳染病專家杭特（Paul Hunter）表示：「如果Delta和Omicron（案例數）都在下降，那理論上，這（Deltacron）應該難造成確診潮。」

COVID-19變異株很少是病毒株重組的產物，但在這次疫情大流行過去出現過3次重組通報，包含先前在日本觀察到Delta與Alpha變異株之間的基因重組。

賽普勒斯科學家柯斯崔基斯（Leondios Kostrikis）團隊今年1月稱發現一種具Delta遺傳背景和部分Omicron。變的COVID-19變異株，稱為Deltacron，但多名專家說，這很可能是實驗室汙染所致。

當時，世界衛生組織（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）在推特寫道：「我們不要使用Deltacron、flurona（流行性感冒flu加上冠狀病毒coronavirus）或flurone之類的詞，拜託。」

她說：「這些詞暗示病毒/變異株的組合，而這並沒有發生。」