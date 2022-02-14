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影／播洗腦歌驅散反疫苗示威 紐西蘭議員：幼稚無用

中央社威靈頓14日綜合外電報導
紐西蘭反疫苗命令抗議者聚集示威。路透
紐西蘭反疫苗命令抗議者聚集示威。路透

紐西蘭爆發反疫苗強制令示威活動，當局企圖透過無限重複播放美國歌壇老將巴瑞曼尼洛的洗腦金曲，盼能藉此驅離抗議群眾，警方卻對這些奇招嗤之以鼻，也有議員批幼稚又沒用。

法新社報導，反對強制接種疫苗的加拿大卡車司機發起「自由車隊」（Freedom Convoy）抗爭行動，鼓舞了紐西蘭數以百計示威者，他們在國會大樓外的草坪紮營抗議了一周，無視總理阿爾登（Jacinda Ardern）呼籲他們「帶著孩子回家吧」。

為了驅離抗議群眾，國會官員周末祭出奇招，除了灑水趕人，還在示威現場無限播放「鯊魚寶寶」（Baby Shark）、西班牙著名舞曲「瑪卡蓮娜」（Macarena）和巴瑞曼尼洛（Barry Manilow）的「曼蒂」（Mandy）等風靡全球的洗腦夯歌。

威靈頓警長帕尼爾（Corrie Parnell）對此不以為然，批評這些策略似乎只會讓示威者堅守紮營抗議的決心。

帕尼爾告訴紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）：「這當然不是我們會認同的策略或方法，我們反而希望別上演這類戲碼。」

「但這確實發生了，所以我們必須處理眼前的狀況。」

帕尼爾敦促示威者移開占據街道、癱瘓交通的車輛。

他也為警方自10日以來採取的行動辯護，當時警方試圖在國會草坪清除臨時帳篷時，與示威民眾爆發肢體衝突，並逮捕120多人。

對於以洗腦神曲與示威者進行創意攻防戰的策略，阿爾登不予置評，但反對派人士批評眾議院議長馬拉德（Trevor Mallard）批准相關行動。

國會議員畢紹普（Christopher Bishop）推文說：「馬拉德的這些行動令人厭惡、尷尬，又起不了作用。」

紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）黨魁西莫（David Seymour）也批評馬拉德「行為舉止幼稚」，且助長了抗議群眾的圍攻心態。

他說：「馬拉德賣弄的花招不僅不成熟、無效，還讓嚴峻的情況更加惡化，只會進一步鼓舞抗議人士。」

驅離 疫苗 眾議院

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