影／播洗腦歌驅散反疫苗示威 紐西蘭議員：幼稚無用

紐西蘭爆發反疫苗 強制令示威活動,當局企圖透過無限重複播放美國歌壇老將巴瑞曼尼洛的洗腦金曲,盼能藉此驅離 抗議群眾,警方卻對這些奇招嗤之以鼻,也有議員批幼稚又沒用。

法新社報導,反對強制接種疫苗的加拿大卡車司機發起「自由車隊」(Freedom Convoy)抗爭行動,鼓舞了紐西蘭數以百計示威者,他們在國會大樓外的草坪紮營抗議了一周,無視總理阿爾登(Jacinda Ardern)呼籲他們「帶著孩子回家吧」。

#Convoy2022NZ Trevor Mallard has put the Makarena on loop with COVID ads in between pic.twitter.com/4gcLUROC7L