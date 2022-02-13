自由車隊試圖癱瘓巴黎交通 法國警方逮捕97人

巴黎警方驅離香榭麗舍大道上的抗議車隊。(美聯社)

巴黎警方表示，逮捕97個不滿防疫 管制的抗議民眾，因他們違反不得以車隊癱瘓首都交通的禁令，當中仍有81人今天仍拘留中。

法新社報導，數以千計來自法國的抗議民眾號召車輛組成「自由車隊」（Freedom Convoy），意圖12日癱瘓巴黎交通，當中有數百人預計今天前往比利時首都布魯塞爾。

估計超過百輛車12日聚集巴黎香榭麗舍大道（Champs-Elysees），警方發射催淚瓦斯驅離，這番情景讓人想起2018至2019年間發生的「黃背心」（Yellow Vests）示威抗爭。

直到今天清晨，香榭麗舍大道及布洛涅森林（Bois de Boulogne）附近仍有數十人。

抗議民眾表示，抗爭發起人之一羅德里格斯（Jerome Rodrigues）曾是黃背心運動的領袖。2018年底至2019年初，響應黃背心抗爭的民眾每個週末與警方爆發激烈衝突長達數個月。

巴黎警局另指出，網路盛傳一段影音，有個員警在香榭麗舍大道的凱旋門（Arc de Triomphe）附近，持槍指著某個開車的駕駛，對此警方正展開內部調查。

在法國，示威群眾不滿需出示疫苗 護照才能進餐廳、咖啡館及其他公共場所的防疫管制，這是總統馬克宏 （Emmanuel Macron）推廣疫苗接種採取的措施之一。

警方的消息來源指出，估計另有超過400輛車徹夜在巴黎附近的多個城市集結，他們號召朝布魯塞爾進發，響應14日在當地舉行的大規模示威。

雖然比利時當局已禁止預計14日在布魯塞爾的示威抗爭，不過來自法國的車隊已抵達法國北部城市里爾（Lille），繼續朝布魯塞爾前進。