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巴西總統訪俄羅斯 被要求進行5次新冠檢測

中央社 聖保羅11日專電
巴西總統波索納洛下周將訪俄羅斯，克里姆林宮要求波索納洛和隨行人員在接近普亭總統前，須接受5次COVID-19的PCR核酸檢測。路透
巴西總統波索納洛下周將訪俄羅斯，克里姆林宮要求波索納洛和隨行人員在接近普亭總統前，須接受5次COVID-19的PCR核酸檢測。路透

巴西總統波索納洛訂於下周對俄羅斯進行正式訪問，克里姆林宮要求波索納洛和隨行人員在接近俄國總統普亭之前，必須接受5次COVID-19的PCR核酸檢測。

俄羅斯政府於2月初發出與普亭（Vladimir Putin）會面的衛生管制要求，巴西代表團的所有人，包括波索納洛（Jair Bolsonaro）和隨行人員，都必須在登機前出示3次PCR檢測陰性結果。

第1次必須在抵達俄羅斯前4到5天完成，第2次必須在2天前完成，而第3次在抵達莫斯科前夕完成。

此外，將參加與普亭會晤的巴西代表團成員還必須再接受2次PCR檢測，1次將在抵達俄羅斯時進行，最後1次再與普亭會晤前3到4小時進行。

波索納洛已經多次發表聲明說自己無意接種COVID -19疫苗，而據俄羅斯政府稱，普亭已經接種COVID-19疫苗。

俄羅斯是世界上受COVID-19影響最嚴重的國家之一根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，俄羅斯是COVID-19造成死亡人數第4多的國家，僅次於印度、巴西和美國。

俄羅斯政府對普亭可能感染新型冠狀病毒的擔憂，並非單獨針對巴西，近期其他國家元首訪問俄國時，克里姆林宮也提出類似要求。

例如俄羅斯政府證實，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在本週訪問俄國期間，與普亭會晤討論俄羅斯和烏克蘭之間的邊界危機，拒絕接受由俄羅斯專業人員進行的COVID-19檢測。

消息人士稱，俄羅斯的衛生管制要求被法國人認為是「不可接受的。」面對馬克宏的拒絕，會議是在遵守嚴格社交距離的情況下舉行，2國元首在一張約4公尺長的桌子兩端拍照。

巴西媒體質問外交部和總統府高原宮（Palácio do Planalto），關於波索納洛是否接受俄羅斯政府要求的檢測，但巴西政府沒有正面答覆，只公布巴西代表團的行程表。

波索納洛將於14日搭機訪問俄羅斯，15日抵達，與普亭的會晤訂於16日舉行，17日前往匈牙利會見該國總理奧班（Viktor Orbán）。

波索納洛訪問普亭，正值俄羅斯與烏克蘭邊境局勢日益緊張之際。最近幾個月，俄羅斯軍隊在該地區部署重兵，引起歐美國家批評，擔心俄羅斯入侵烏克蘭。

巴西外交部稱，烏克蘭危機不應成為波索納洛和普亭對話的一部分，會晤主題應該是經濟議程、雙邊合作和金磚5國（BRICS）。

儘管如此，波索納洛在此時訪問俄羅斯還是引起美國政府的不滿。美國在國務院發表的一份聲明中表示：「巴西有責任維護民主原則和保護基於規則的秩序，並利用一切機會向俄羅斯傳達這一訊息。」

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