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印度迎春兼拜智慧女神 疫情未減熱情

中央社新德里5日專電
印度民眾準備慶祝薩拉斯瓦蒂（Saraswati）女神節。美聯社
印度民眾準備慶祝薩拉斯瓦蒂（Saraswati）女神節。美聯社

印度今天迎春，同時慶祝薩拉斯瓦蒂（Saraswati）女神節。薩拉斯瓦蒂是智慧女神，因此印度教徒這一天舉行祭典，祈求女神賜予知識與創造力，疫情也阻擋不了信徒們的熱情。

依照印度曆法來算，今天是瑪格哈月（Magh）的第5天，是春天到來的日子。

另外，根據印度神話，大神梵天（Brahma）在這一天創造了世界，而且薩拉斯瓦蒂也是在這一天出生，對印度教徒來說極具意義，於是在很多地方，迎春與薩拉斯瓦蒂節便一起慶祝。

印度總理莫迪（Narendra Modi）一早就推文說：「祝大家迎春節和薩拉斯瓦蒂節快樂。希望薩拉斯瓦蒂的祝福與大家同在，迎春節為大家的生命帶來歡樂。」

薩拉斯瓦蒂又稱辯才天女，是主管智慧、音樂和藝術的女神，許多學生、音樂家和藝術家會特別在這一天敬拜，希望獲得祂的眷顧。此外，印度人相信，這一天也是搬新家、換工作或結婚的好日子。

在德里西南方約40公里處的古爾岡市（Gurgaon），一群來自印度西孟加拉省（West Bengal）的移民，依家鄉的習俗舉行了薩拉斯瓦蒂敬拜儀式。

許多信徒們身穿黃色調的衣飾，祭台上擺滿黃色的甜點及供品，薩拉斯瓦蒂神像上也綴滿黃色和橘色的鮮花，現場香煙裊裊、頌經聲不絕。祭司用取自恆河的水灑向信徒，信徒們則輪流持花祈禱，同沾喜氣。

當地孟加拉同鄉會會長戴伊（Partha Dey）向中央社記者介紹，黃色是這一天的主色，因為黃色象徵智慧，且芥末黃花在田野盛開，意味著寒冬過去、春天到來。

同鄉會財務長派恩（Sanjoy Pyne）說， COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未結束，因此今年的慶典依然未能盛大舉辦。

他補充，在過去，慶典現場總會準備食物分給附近弱勢民眾，但這次依然只能以便當形式，讓會員帶回家食用。

印度教徒相信，神與火密不可分，因此，祭司最後升起柴火，在舞動的火光中頌經，信徒也圍在旁邊祈禱，結束一整天的儀式。薩拉斯瓦蒂節之後，他們將開始準備迎接另一個盛大節日--荷麗節（Holi）。

印度 疫情 移民

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