前東京都知事石原慎太郎辭世 享壽89歲

前東京都知事、眾議員、也是芥川獎作家石原慎太郎辭世，享壽89歲。(美聯社資料照)

前東京都知事、眾議員 、也是芥川獎作家石原慎太郎今天辭世，享壽89歲。石原對台灣友好，對中國一貫採取強硬態度，曾表明由東京都買下釣魚台 列嶼（日本 稱尖閣諸島）。

日本放送協會（NHK）報導，石原於1932年9月30日生於神戶市，大學就讀於東京的一橋大學，就讀大學期間，他以小說「太陽的季節」獲頒第34屆芥川獎。當時「太陽族」一詞成為流行語，他成了文壇的寵兒。

他的胞弟石原裕次郎是昭和時期的大明星兼歌手。他的長子石原伸晃曾擔任過執政黨自由民主黨的幹事長、眾議員。兒子石原宏高是現任眾議員，另一個兒子石原良純是藝人，也是氣象預報士。

石原慎太郎1968年首度參選參議院選舉當選，是自民黨籍參議員。4年後轉戰眾議院選舉，總共當過9任眾議員。1989年他參選自民黨總裁（黨主席）選舉失利。1996他辭去眾議員職務。

後來與盛田昭夫共同執筆寫「敢說NO的日本」一書，內容探討美國的經商方式，主張日本不論是商業或國際問題都不應依賴他國。

1999年石原參選東京都知事選舉，首度當選。東京都知事任內的政策較受到注目的有規範柴油車的排廢氣、設立「新銀行東京」等。他也主導東京馬拉松大型活動的舉辦，後來致力於申辦奧運。

石原對中國一貫採取強硬態度，曾表明由東京都買下釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島），對外交問題造成影響。2012年10月，石原在當第4任東京都知事時突然辭職，組新黨。當時他與大阪市長、率領日本維新會的橋下徹聯手，重返國政，2年後引退。

引退後的石原能持續執筆寫作或到多處演講。2015年他在政府春季敘勳獲頒「旭日大綬章」。他以日本前首相田中角榮為題材撰寫小說「天才」，小說約售出90萬部，是2018年的暢銷書。

石原對台灣相當友好，西元2000年總統陳水扁就職總統典禮時，以自民黨為主的日本的國會議員組團前來慶賀，當時東京都知事石原慎太郎出席，陳水扁連任的總統就職典禮也出席，當時他允諾陳水扁要幫忙招攬日本觀光客到台灣，半年後，他帶日媒搭乘環島觀光列車，稱讚台灣的海岸線很美，提議可如日本的湘南海岸一樣發展成海洋體育據點。