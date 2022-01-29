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義大利80歲總統不想連任 國會投票拱他上位

中央社羅馬29日綜合外電報導
義大利國會進行第7輪投票，已經喬好要在下一輪投票讓高齡80歲的義大利總統馬達雷拉當選。(美聯社)
義大利國會進行第7輪投票，已經喬好要在下一輪投票讓高齡80歲的義大利總統馬達雷拉當選。(美聯社)

高齡80歲的義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）多次表明不想連任，但義大利各政黨今天懇求他再次續任，憂心若下任總統選舉難產恐造成政壇大亂。

法新社報導，義大利國會進行第7輪投票，馬達雷拉贏得了將近400票。聯合執政的各黨表示，已經喬好要在下一輪投票讓他當選。

馬達雷拉在第8輪投票需要505票以上才能當選。投票將於當地時間下午4時30分進行。

義大利總統是一個儀式性職位，但在政治陷入危機時掌握巨大權力，可以解散國會、選出下任總理，還可以拒絕授權給脆弱的執政聯盟。

前歐洲中央銀行總裁德拉吉（Mario Draghi）近1年前就任義大利總理，多個月來一直被視為接任總統的最有力人選。

不過部分政黨認為，總理大位不能失去德拉吉這個人才。經過多輪投票無果後，許多專家認為，受歡迎又值得信賴的馬達雷拉是最適當人選。

極右的聯盟黨（League）黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）表示，「讓我們求馬達雷拉留下來吧，讓團隊成員保持不動，德拉吉繼續待在（總理辦公室）基吉宮（Palazzo Chigi）。」

義大利 投票

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