我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約迎暴雪 政府急發災害預警 LIRR等公交線停運

菲律賓2月10日起開放157國觀光客入境 這3個國家除外

中央社 / 馬尼拉28日綜合外電報導
菲律賓關閉國界近2年後，今天宣布2月10日起重新開放大多數國家已完整接種疫苗的觀光客入境，圖為首都馬尼拉的中國城。Getty Images
菲律賓關閉國界近2年後，今天宣布2月10日起重新開放大多數國家已完整接種疫苗的觀光客入境，圖為首都馬尼拉的中國城。Getty Images

菲律賓為控制COVID-19疫情關閉國界將近2年後，28日宣布從2月10日起重新開放大多數國家已完整接種疫苗觀光客入境，並取消隔離要求，但不包括中國、印度和台灣。

法新社報導，菲律賓先前規劃2021年12月1日重新迎接觀光客前來，但冒出傳染力超強的Omicro變異病毒株後，菲國再遭疫情席捲，導致重開國門計畫暫緩。

菲律賓官方今天宣布，疫情前已享有免簽證待遇的157國人士，將恢復免簽短期旅行，只要完整接種過新冠疫苗且登機前不久採檢結果為陰性，便可入境且不須要隔離。

這157國不包括菲律賓成長最快的觀光客來源國中國，也不含台灣和印度；但包含其餘前10大觀光客來源國，例如美國、韓國、日本、澳洲、加拿大和英國。

菲律賓衛生部次長維赫利（Rosario Vergeire）表示，菲國目前COVID-19傳染率如此高，「甚至可能」比一些國家「更高」，在此情況下，沒有道理限制國際旅客。

東南亞群島國菲律賓以沙灘和潛水景點著稱，觀光占國家經濟一大部分。官方數據顯示，2019年有800多萬人造訪菲律賓，觀光占當年國內生產毛額（GDP）近13%；但疫情下2020年觀光人數暴跌82%剩148萬，占GDP比例僅5.4%。

菲律賓總統府發言人諾格拉利斯（Karlo Nograles）在記者會上表示：「觀光業如今可以復甦，並可為就業、生計和國家經濟成長帶來重大貢獻。」他同時宣布，2月16日起禁止未接種疫苗的外籍人士入境。

近幾週由於Omicron引發菲律賓新增確診病例飆新高，當局已在首都馬尼拉附近地區和一些其他省分縮緊防疫限制。

菲律賓全國1億1000萬人口約半數已完整接種疫苗。自疫情爆發以來，菲國累計確診超過340萬例，5萬3000多人病歿。

觀光 疫情 疫苗

上一則

不讓中國稱心 維權人士籲運動員北京冬奧表異議

延伸閱讀

金山放寬室內口罩令 接種疫苗者健身房、辦公室可脫罩

金山放寬室內口罩令 接種疫苗者健身房、辦公室可脫罩
該打第4針疫苗嗎？灣區專家：先緩緩

該打第4針疫苗嗎？灣區專家：先緩緩
芝加哥活動看板

芝加哥活動看板
旅遊福音 英國宣布取消「完整接種疫苗人士入境篩檢」

旅遊福音 英國宣布取消「完整接種疫苗人士入境篩檢」

熱門新聞

印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

2022-01-24 21:57
梅根的影響力超過其他英國皇室成員。（路透資料照片）

梅根又犯大忌？影響力贏其他皇室成員 包括女王與王儲

2022-01-22 13:30

超人氣

更多 >
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天

鎚殺3華人 兇嫌免刑責 紐約華社：最黑暗的一天
黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡

黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡
巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元

巧妙對抗通貨膨脹 4大招月月節省數千元