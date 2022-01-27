法國印太論壇沒邀中國 擬聚焦抗衡北京擴張

法國將於2月22日舉辦印太論壇，召集歐盟 國與印太區域30國的外交部長，根據政治新聞媒體Politico今天揭露，最新的邀請名單未見中國，且論壇也將聚焦如何抗衡中國擴張。

法國即將舉辦的印太論壇邀請名單中，除了日本、印度 、南韓等印太地區重要國家外，還有葛摩聯邦（Comoros）、密克羅尼西亞聯邦（Micronesia）等印度洋與太平洋島國，但卻漏了中國，令人關注。

根據今年初法國政府作為歐盟輪值主席國公布的歐盟要務大綱，這場論壇將在「全球門戶」計畫（Global Gateway）脈絡下，聚焦安全、防禦、數位、互聯挑戰，以及全球議題。

全球門戶被視為是歐洲聯盟（EU）抗衡中國「一帶一路」倡議的計畫。一帶一路倡議中，北京透過大量融資，協助借貸國建設大型基礎建設，以拿下各國港口、鐵路等經營權，進而獲取政治影響力。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）給中國的訊息時冷時熱，難以捉摸，例如2020年底，他是推動歐中協議的主要國家之一，也很可能派出權理部長出席2月初的北京冬奧 。

但在地緣戰略上，馬克宏卻一直敦促歐盟開展印太策略，以抗衡中國在該區的野心與勢力。同時，法國也全力推動歐盟「戰略自主」，減少對中國從醫療到工程業製造品的依賴。

除了中國，另一個缺席的印太國家則是與中國有堅定情誼，也是印度勁敵的巴基斯坦，而印度則是法國重要盟友。此外，美國也未受邀，展現法國不希望被美國搶去領導風采的意圖。

令人驚訝的是，法國向之前因核子潛艦棄單轉向美英合約而爆發嫌隙的坎培拉伸出橄欖枝，澳洲也位列受邀名單。

根據Politico獲取的外交資訊，法國近年來也積極聯繫經濟上依賴中國的國家，因此，孟加拉、斯里蘭卡、肯亞、吉布地都在邀請名單上。內部簡報訊息表示，這些國家都「面臨、甚至身陷中國的債務陷阱中」。

小島也有大角色，印度洋塞席爾（Seychelles）、模里西斯（Mauritius）、薩摩亞（Samoa）、斐濟共和國（Fiji）等也受邀，原因在於中國近年企圖拉攏這些島嶼，中國外交部長王毅去年12月宣布，將籌辦與印度洋島國的新論壇架構。

法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）向Politico表示，重點在於這是個象徵性或有實質作為的會議，「不該再商議歐盟是否需要策略，而是要聚焦如何執行目前為止所缺乏的關鍵行動」。

Politico分析，另一個重要議題是中國在南海的行徑。除了軍政府掌權的緬甸外，東南亞國家協會（ASEAN）的成員國也都受邀。

東協多年來艱難地與中國磋商「南海行為準則」，北京多次由於在南海的軍事擴張與領土主張與周邊國家產生衝突。

法國近日也藉外交機會重申對印太議題的重視，例如20日的法日外交國防部長2+2會談中，雙方除強調台灣海峽和平穩定的重要性，也表示「印太地區持續存在單方面以武力改變現狀的企圖」，並將確保南海行為準則符合聯合國海洋法公約（UNCLOS），不致讓第三方權益受損。