日經：縮短隔離期至7天 日本政府進入最後協調

日本 經濟新聞報導，日本政府已在檢討讓密切接觸者在自家等地隔離期間，從現在的10天進一步縮短到7天，目前已進入最後協調階段，主要是著眼不要因此造成社會活動停滯。

日本目前正遭受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron 變異株侵襲，全境疫情 持續擴散，造成密切接觸者數量急速增加，要維持行政機構與金融機關等各領域正常運作愈來愈困難。透過早日讓這些人回歸職場，能減少社會活動的停滯。

日本政府厚生勞動省等單位提出縮短隔離期到7天的方案，已在政府內部進入最後協調階段。

根據日本國立傳染病研究所分析，94.5%的Omicron變異株患者，從接觸日起7日內會發病；99.2%患者會在10日內發病，部分專家過去就曾建議將隔離期間縮短到7天。

不過，一旦縮短隔離期間，將有在隔離期後驗出陽性的風險，讓日本政府過去一段時間做出慎重判斷。

日本政府本來要求密切接觸者必須隔離14天，但在本月中旬時因應Omicron變異株而縮短到10天，並針對進一步縮短隔離期間進行檢討。

另外，朝日新聞報導，日本3處保健所共同進行調查發現，97%的Omicron變異株患者會在5天內發病；雖然日本政府目前要求密切接觸者在家隔離10天，但調查團隊做出「隔離期間設定在7天內是妥當」的結論。

這項調查由大阪府藤井寺保健所、吹田市保健所，及茨城縣潮來保健所共同實施，調查對象是1月1日到18日發病、被診斷確診的131名患者。

調查顯示，這些患者從感染起到發病的潛伏期最短1天、最長8天，平均為3天；131人中有127人在5天內發病，占比約97%。

藤井寺保健所等單位過去也曾調查Delta變異株潛伏期，得到的結果是97.5%患者在6.9天內就會發病。

厚生勞動省已將日本隔離期間從原本的14天縮短為10天，日本政府正朝進一步縮短的方向進行檢討。\