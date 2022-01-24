澳洲總理微信公眾號遭盜用 改貼中國政府宣傳文

澳洲總理莫里森。(美聯社)

澳洲 總理莫里森以實名顯示的微信 （WeChat）公眾號，在未經他本人同意之下被改名為「澳華新生活」，而且該公眾號分享內容也變成替中國政府宣傳的貼文。

每日電訊報（The Daily Telegraph）今天頭版刊登報導，有7萬6000粉絲追蹤的莫里森（Scott Morrison）的微信公眾號，在未知會他本人和澳洲政府的情況下，於今年1月被改名為「澳華新生活」。

原本出現在帳號上的莫里森照片已被拿下，該帳號也改為分享中國政府的宣傳文。

報導指出，莫里森政府過去是委託位於中國的仲介處理該微信公眾號事宜，並且固定每星期分享澳洲政府的訊息。一位不具名澳洲政府官員證實，該仲介自從去年7月起無法登入該微信公眾號。雖然該仲介試圖與微信交涉，並且要求恢復莫里森的公眾號，但始終沒有結果。

另外，莫里森微信公眾號的粉絲今年1月曾收到通知，指如果在1天內沒有退出追蹤該公眾號的話，就會自動成為追蹤新頁面的粉絲。

報導稱，中國共產黨 微信所屬的騰訊公司，被認為是中國共產黨密切監控的對象。微信是目前澳洲華人最廣泛使用的社交平台。

澳洲國會安全暨情報委員會主席派特森（James Paterson）指出，莫里森的微信公眾號被盜用屬嚴重事件，是中國管制言論延伸至海外，並且在民主國家實行政治干預的確鑿證據。

他相信，莫里森的微信公眾號被盜用，顯示中國共產黨致力堵塞莫里森與澳洲華人的溝通管道。

派特森提醒，雖然莫里森的微信公號被盜用；但相較之下，澳洲在野工黨（Labor）政治人物的微信帳號還是正常運作，依然能夠分享攻擊執政自由黨國家黨聯盟（Coalition）的內容。

派特森呼籲，澳洲的政治人物應該主動杯葛微信。他表示，外國政府干預澳洲的民主政治，並且干擾澳洲的公共辯論，這是不能容許的事情。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）認為，莫里森微信公眾號被篡改一事，是「反民主」的行為，必須要「非常認真地看待」。

詹寧斯提醒，今年澳洲即將舉行大選；從事件的時間點看來，這是「針對澳洲實行的政治干預」。

詹寧斯認為，莫里森微信公眾被盜用一事，不太可能是因為有駭客入侵，然後微信管理人員又不理會澳洲政府要求恢復帳號所致。他又認為，這是公然干預，並且是蓄意的挑釁行為。