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烏克蘭前總統遭控叛國 檢方要求3500萬保釋金

中央社基輔17日綜合外電報導
烏克蘭前富豪總統波洛申科(中)與他的律師，他不顧自己會被以叛國罪名逮捕，於17日返國。(美聯社)
烏克蘭前富豪總統波洛申科(中)與他的律師，他不顧自己會被以叛國罪名逮捕，於17日返國。(美聯社)

烏克蘭前富豪總統波洛申科去年12月離開烏克蘭後，不顧自己會被以叛國罪名逮捕，於17日返國。檢方要求他支付3500萬美元的保釋金，否則將被關押。

法新社報導，波洛申科（Petro Poroshenko）是烏克蘭頂尖富豪之一，曾於2014至2019年擔任總統，現正面臨叛國罪調查。

17日他抵達首都基輔，矢言幫助烏克蘭抵禦俄羅斯可能的侵略計畫。在機場附近向數以千計的支持者發表講話後，波洛申科現身法庭。

經歷一天決定是否逮捕波洛申科或讓他交保的庭審後，法官索科洛夫（Oleksii Sokolov）晚間宣布，將於格林威治時間19日13時公布判決。

檢方在庭上表示，波洛申科必須支付3500萬美元並同意佩戴電子監控裝置才能獲釋，否則得被羈押2個月。

波洛申科則反控檢方行徑「可恥」，並企圖「分裂」國家。

檢方也要求波洛申科未經允許不得離開基輔，且須交出護照。

數百名支持者不畏低溫聚集在法院外，波洛申科告訴他們，他們沒有輸。

波洛申科說：「我們還沒贏得這場戰爭，甚至連一場戰役都說不上，但我們確實有守住陣地。」

波洛申科返國之際，烏克蘭正面臨多年來最嚴重的危機，因俄國在邊界集結數以萬計兵力，令人擔心俄軍將發動侵略，並促使西方國家發布警告。

波洛申科向來不吝批評現任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），指控他在防止俄國進犯方面做得不夠。

波洛申科搭機從華沙返國並通過護照查驗時，現場一片混亂，隨後他說，邊防人員曾試圖阻止他入境。

烏克蘭 俄國 低溫

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